Možemo!: Užurbanim izmjenama zakona HDZ priznaje da su pogodovali ekomafiji

Saborske zastupnice Možemo! Dušica Radojčić i Ivana Kekin poručile su u utorak kako HDZ užurbanim izmjenama Zakona o gospodarenju otpadom priznaje da su deregulacijom pravila o uvozu i prometu otpadom pogodovali ekomafiji.

„Užurbanim izmjenama Zakona o gospodarenju otpadom HDZ sada javno priznaje da je njihova deregulacija pravila o uvozu i prometu iz 2019. i 2021. godine izravno išla na ruku ekomafiji”, poručile su Radojčić i Kekin na konferenciji za novinare u Saboru.

Tim se prijedlogom, pojasnile su, ponovno uvodi obveza najave pošiljke dva dana ranije, te su pitale što je to nego eksplicitno priznanje HDZ-ove vlade i njihovog ministra Tomislava Ćorića da su upravo oni svojom deregulacijom propisa išli na ruku ekomafiji. Tu obavezu je ranije ukinuo upravo Ćorić i sada u najavi ovih izmjena Zakona isti taj Ćorić izrijekom priznaje da rješenja za problem nemaju nego će se biznis ekomafije razvijati i dalje, neovisno o Zakonu, upozorile su.

Kekin je istaknula kako je na slučaju nepovratnog vječnog zagađenja Like postalo jasno da je HDZ-ova vlast posljednjih deset godina dozvoljavala da se uvoze stotine tisuće tona otpada, bez pitanja gdje ide i gdje će završiti. Nisu pitali jer nisu htjeli znati, jer je bilo jasno da u ovoj zemlji nitko nema kapacitete da taj otpad adekvatno sanira. Unatoč tome, oni su deregulirali propise do mjere da su institucije mogle biti gluhe i slijepe, dok kraj njih šibaju kilometri šlepera prepuni otpada koji je zatim ilegalno zakopan u Lici i diljem Hrvatske”, kazala je.

Radojčić je istaknula kako ove izmjene Zakona uopće nisu jamstvo da se otpad neće više ilegalno odlagati u Hrvatskoj. Kao prvi problem istaknula je prebacivanje odgovornosti i golemih troškova sanacije ilegalnih deponija na lokalnu samoupravu jer Zakon nalaže općinama da iz vlastitih proračuna plaćaju analize otpada, izradu planova i provedbu skupe sanacije. To smatra apsurdnim jer mnoge općine nemaju novca ni za jednog komunalnog redara te je istaknula da država mora sanirati problem koji je sama stvorila lošim nadzorom i uništavanjem Inspektorata, a ne svaljivati ga na gradove dovodeći ih do ruba bankrota.

Kao drugi problem navela je licemjerje države koja nameće nove obveze i drakonske kazne komunalcima, dok istovremeno ne ispunjava vlastite obveze. „Fond za zaštitu okoliša već punih pet godina ne isplaćuje komunalnim društvima zakonski pripadajuća sredstva za zbrinjavanje reciklažnog otpada. Iako bi Fond trebao funkcionirati samo kao protočni bojler koji novac prikupljen od onečišćivača prosljeđuje općinama, to se ne događa”, upozorila je. Zapitala je gdje je taj novac završio, te je pozvala općine i njihova poduzeća da tuže Fond.

Trećim velikim propustom smatra stvaranje izuzetno opasne pravne praznine jer je iz Zakona izbrisano cijelo poglavlje koje regulira prekogranični promet, čime uvoz opasnog otpada u Hrvatsku ostaje nereguliran, a ministru je ukinuta ovlast poništavanja štetnih dozvola. Zatražila je da se izbrisane odredbe obvezno vrate u Zakon do drugog saborskog čitanja.

Kekin je poručila kako je trenutačno najvažnije da se otpad iz Like hitno ukloni. „To smo tražili još na izvanrednoj sjednici Sabora kada su nas HDZ-ovci glatko odbili. Ovo je pokušaj sanacije političke štete. No, ovaj zakon ne bi spriječio katastrofu u Lici niti građanima donosi sigurnost jer su njihovo tlo i voda već zatrovani 'vječnim kemikalijama'“, istaknula je.

Skandalozna izjava ministrice Hrstić

Izjavu ministrice zdravstva Irene Hrstić ocijenila je skandaloznom, kazavši da se olako prešlo preko njezina priznanja kako ne može garantirati da neće biti posljedica po zdravlje Ličanki i Ličana. „S druge strane, ministar Ćorić mirno garantira da će kriminal s otpadom cvjetati i dalje. To je prava slika ove Vlade - ne jamče zdravlje građana, ali jamče opstanak ekomafije”, ustvrdila je Kekin.

Neoprostivom je nazvala ležernost 'kojom premijer svisoka tvrdi da u Lici 'nikome nije ništa'. Istovremeno, dodaje, premijer koji u Saboru zastupnicama prijeti riječima 'igrat ćemo se malo čvršće', pred ekomafijom pokazuje potpunu kapitulaciju i kukavičluk. „Građanima Like i lokalnim poljoprivrednicima ne pomaže se dociranjem iz Zagreba, nego hitnom sanacijom, redovitim analizama i vraćanjem povjerenja u uništene institucije“, poručila je Kekin.