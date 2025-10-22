Obavijesti

Možemovci su rehabilitirali domobranstvo kao dominantan hrvatski svjetonazor

Foto: Sime Zelic/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Dok se SDP s HDZ-om natječe u “domoljublju” (kao da se s talijanskom nogometnom vrstom svojedobno natječete u bunkeru), Možemo! miče ulice kojekakvih likova

U četvrti Prečko, okomito na dugu Petrovaradinsku ulicu, spušta se Ulica Lovre Matačića. Riječ je o slavnom dirigentu, čija je neretuširana biografija poznata tek užem krugu znalaca. Lovro plemeniti Matačić bio je ravnatelj Simfonijskog orkestra Poglavnikova tjelesnog sdruga, s činom domobranskog dopukovnika.

