Dok se SDP s HDZ-om natječe u “domoljublju” (kao da se s talijanskom nogometnom vrstom svojedobno natječete u bunkeru), Možemo! miče ulice kojekakvih likova
PIŠE: BORIS RAŠETA PLUS+
Možemovci su rehabilitirali domobranstvo kao dominantan hrvatski svjetonazor
Čitanje članka: < 1 min
U četvrti Prečko, okomito na dugu Petrovaradinsku ulicu, spušta se Ulica Lovre Matačića. Riječ je o slavnom dirigentu, čija je neretuširana biografija poznata tek užem krugu znalaca. Lovro plemeniti Matačić bio je ravnatelj Simfonijskog orkestra Poglavnikova tjelesnog sdruga, s činom domobranskog dopukovnika.
