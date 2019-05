'Možete biti ponosni. Hrvatska zaista ima impresivnu vojsku'

Predsjednica Republike Kolinda Grabar-Kitarović uputila je u utorak čestitku pripadnicima Oružanih snaga Republike Hrvatske u povodu Dana oružanih snaga Republike Hrvatske, Dana Hrvatske kopnene vojske i 28. obljetnice povijesnog postrojavanja Zbora narodne garde u Kranjčevićevoj ulici.

Prije 28 godina postrojbe Hrvatske vojske po prvi puta su predale prijavak prvom hrvatskom predsjedniku Franji Tuđmanu, koji je u njihove ruke položio ratne zastave. Od toga dana do danas hrvatska je država pred Oružane snage stavila bezbrojne, često puta i prezahtjevne zadaće. Niti jednom Hrvatska vojska nije iznevjerila ukazano povjerenje i svaku je zadaću izvršila, bez obzira na napore i žrtve koje je trebalo podnijeti, stoji u čestitki.

- Iako u samim počecima slabo opremljena i često puta naoružana tek domoljubljem i neslomivim hrvatskim pobjedničkim duhom, Hrvatska je vojska obranila i oslobodila Hrvatsku u Domovinskome ratu. Na današnji dan se s posebnim ponosom prisjećamo svih koji su položili svoje živote za našu slobodu. Naše su misli danas s njima i njihovim obiteljima, obiteljima nestalih i svim hrvatskim braniteljima.

I po završetku Domovinskog rata Hrvatska je vojska nastavila svoju samoprijegornu službu domovini, ubrzanim razvojem i modernizacijom te je izrasla u suvremenu oružanu silu, koja i danas ponosno brani Hrvatsku i njezine nacionalne interese. Čini to u domovini i na brojnim globalnim kriznim žarištima, u misijama i operacijama potpore miru pod okriljem Europske unije, NATO-a i Ujedinjenih naroda, gdje besprijekornim obavljanjem zadaća pripadnici Hrvatske vojske služe na čast i ponos Hrvatskoj.

- Drage pripadnice i pripadnici pobjedničke Hrvatske vojske, brojni su još izazovi pred vama. Vaš poziv i vječna dužnost zaštite Republike Hrvatske ne poznaju predah ili odmor. Uvijek novi izazovi našoj sigurnosti zahtijevaju od vas trajno usavršavanje, usvajanje novih vještina i razvoj novih sposobnosti. Znam da ćete ponovno biti dorasli postavljenoj zadaći, kao što su bili vaši prethodnici i suborci u Domovinskome ratu. Uspomena na njih vas na to obvezuje, navodi se u čestitki Grabar-Kitarović pripadnicima OS RH-a.

Kolinda će uručiti nagrade

U Koncertnoj dvorani "Vatroslav Lisinski" u Zagrebu od 15 sati održava se svečana akademija, prigodni glazbeni program, obraćanja, film povodom 28. obljetnice formiranja HV, ceremonija uručenja nagrada "Memorijal bojnik Davor Jović - natjecanje Prvi za Hrvatsku".



Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović uručit će nagrade. Obratit će se i ministar obrane Damir Krstičević, predsjednik Sabora Gordan Jandroković te načelnik Glavnog stožera OSRH Mirko Šundov.

Možete biti ponosni!

Velika je čast biti nazočan proslavi 28 godina od nastanka HV-a. NATO jako cijeni hrvatski doprinos, a vi ste već 10 godina članica, rekao je zamjenik predsjedavajućeg Vojnog odbora NATO-a Steven M. Shepro, gostujući jutros u emisiji Studio 4 HRT-a.

Bez obzira na veličinu zemlje, svaka je naša saveznica važna jer ima svoje resurse, sposobnosti i predanosti, dodaje Shepro govoreći o ulozi Hrvatske koja je ipak mala država u odnosu na druge članice NATO-va saveza.



- Zaista smo zadovoljni sa spremom Hrvatske vojske. Kada sam išao u Litvu i nazočio misijama u kojima su sudjelovali i hrvatski vojnici. Impresionirali su me, izgledaju čvrsto i profesionalno djeluju. To je sigurno nasljeđe koje ste baštinili iz Domovinskog rata. Zaista je inspirirajuće vidjeti to vodstvo. To je zaista impresivna vojska i možete na nju biti ponosni.



Što se tiče nabavke zrakoplova, Shepro, iskusan vojni pilot, nije htio ulaziti u pojedinosti oko moguće nabavke.



- Vojni zrakoplov je samo dio sustava, održavanje sustava i sve što ide s tim. Uvjeren sam da ćete uz ovakvo vodstvo donijeti prave odluke, slažem se da je potrebno obnoviti hrvatsko ratno zrakoplovstvo. Zračna sposobnost je važna jer imamo sve više ugroza vezano uz kibernetičke napade te druge vrste prijetnji, zaključuje Shepro.