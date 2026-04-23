Mrak Taritaš: Dabro je skupljač pozornosti na krivim temama

Anka Mrak Taritaš (GLAS) ocijenila je da je Josip Dabro skupljač pozornosti te smatra da saborski zastupnici ne bi trebali biti takvi. "Koja je to tema kojom se Dabro bavio u Saboru – nijednom. Pretvorio se u klasičnog skupljača pozornosti na krivim temama, prva tema je bilo pucanje, a druga je 'pjesmica', vrlo opasna, o grobnici od zlata”, rekla je. Ocijenila je i da ga dugo nije bilo u javnosti pa je izašao s ostavkom da se sada malo o tome priča, a i DP će, dodaje, slati neke poruke prema Plenkoviću, no Plenković ima toliko žetona da su DP-ove ruke apsolutno nevažne.

Draženka Polović (Možemo!) kazala je da bi trebalo nedvosmisleno reći je li Dabro smjenom platio račun za pjevanje o grobnici od zlata. A ako je otišao zbog nečeg drugog, neka to također kažu, poručila je.

Njegov nekadašnji stranački kolega Igor Peternel (DOMiNO) ustvrdio je da je završni obračun u DP-u bio u trenutku kada je frakcija na čelu s Marijem Radićem izašla iz stranke, a sve drugo sada je samo posljedica toga. "Onda je bio završni obračun i tada je DP izgubio svoj smisao i bit koju je imao kada se osnivao. Sve ovo su tehničke stvari koje su više ili manje zanimljive”, dodao je.

Ne znam dobro pozadinu njihovih unutarstranačkih odnosa, ali ovo je logičan rasplet, rekao je.