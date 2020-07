Upitana \u0161to to nisu dobro napravili, rekla je da im o\u010dito nedostaje neka nova snaga i ideja. Ipak, smatra, krivca ne treba tra\u017eiti u nekom drugom, nego u sebi samom.\u00a0

<p>Predsjednica Glasa <strong>Anka Mrak-Taritaš</strong> ocijenila je u nedjelju da trenutni rezultati parlamentarnih izbora, po kojima Restart koalicija ima 43 mandata, pokazuje da nešto nisu odradili kako treba.</p><p>"Sada se već pokazuje da su izlazne ankete bile potpuno u pravu, što pokazuje da nešto nismo odradili kako treba, da je Hrvatska otišla od centra prema desno i da nas, koji smo od centra prema lijevo, čeka ozbiljan posao", rekla je Mrak-Taritaš, dodavši da ima gorak okus u ustima. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Reakcija Anke Mrak Taritaš</strong></p><p>Upitana što to nisu dobro napravili, rekla je da im očito nedostaje neka nova snaga i ideja. Ipak, smatra, krivca ne treba tražiti u nekom drugom, nego u sebi samom. </p><p>Hrvatska je vjerovala premijeru Plenkoviću i njegovim riječima, očito postoji i bojazan od "dana poslije" vezan uz koronu, navodi Mrak-Taritaš, a građani zasigurno imaju osjećaj i da je to ova Vlada to pristojno odradila te da nekoj novoj ne bi vjerovali.</p><p>Sutra će proći kroz izborne rezultate i vidjeti što se treba raditi drugačije jer je očito da njihove poruke nisu došle do birača, dodaje.</p><p>Upitana zašto birači nisu vjerovali lideru Restart koalicije Davoru Bernardiću, kaže kako očito nisu bili dovoljno uvjerljivi, ali nije sklona da se cijela krivnja svali na Bernardića.</p><p>"To nije dobro. On je napravio ono što je smatrao da je najbolje. Ako je netko od nas mislio da neke stvari ne radimo dobro onda smo to trebali reći prije, a ne sad, pri tome mislim na kolege iz SDP-a", poručila je Mrak-Taritaš.</p><p>Smatra da ovo nije trenutak u kojem Bernardić treba dati ostavku na poziciju predsjednika SDP-a jer to ne treba biti ishitrena odluka, već treba vidjeti koliko je povjerenje Predsjedništva stranke. </p><p>Vezano za osobnu odgovornost, smatra da je možda trebala više inzistirati na temi zagrebačkog potresa i obnove.</p>