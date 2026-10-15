Mrak Taritaš: Žena mora biti mrtva da dobije zaštitu države koju vodi Plenković i HDZ...

Zastupnica Anka Mrak-Taritaš je u slobodnom govoru u ime Kluba Centra, NPS-a i GLAS-a u četvrtak u Hrvatskom saboru ocijenila da Vlada i premijer pokazuju "zabrinjavajuću nebrigu za žene žrtve nasilja".

"Jedina politika koja je u tom pogledu pridonijela je strože kažnjavanje ubojstva žena od strane bliske oslabe. Prevedeno, žena mora biti mrtva da dobije zaštitu države koju vodi Plenković i HDZ", poručila je.

Osvrnula se i na godišnje izvješće premijera Andreja Plenkovića te ocijenila da je "jedan od najvećih uspjeha" njegove Vlade - visoka inflacija.

Sve je veći broj građana koje je Vlada, kako kaže, gurnula u siromaštvo. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, u riziku od siromaštva je 19,5 posto stanovništva, a kad se isključe socijalni transferi države, taj broj raste na 25 posto, upozorila je.

U apsolutnim brojkama, više od 750.000 građana je u riziku od siromaštva, a najugroženiji su stariji od 65 godina, navela je. Stopa siromaštva za njih je 39,4 posto, za starije žene 42,4 posto, a kada je riječ o starijim samcima, stopa iznosi gotovo 65 posto.

Vlada, kaže, treba biti "posebno ponosna" i na zdravstveni sustav te na sustav socijalne skrbi te nabrojala duge liste čekanja, težak položaj onkoloških bolesnika, probleme s inkluzivnim dodatkom i probleme priuštivog stanovanja, ali i da "nasilje nad ženama nikad nije bilo gore".

Borić (Možemo): U 10 godina ubijeno 117 žena

Rada Borić (Možemo!) također je govorila o političkoj odgovornosti Vlade i premijera prema ženama kada se govori o nasilju nad ženama.

Upozorila je kako je, prema podacima MUP-a, tijekom desetogodišnjeg premijerovog mandata, do kraja 2025., od bliskih osoba ubijeno 117 žena, od kojih 75 od intimnih partnera, te da istraživanja pokazuju da je oko 80 posto ubijenih žena prethodno tražilo pomoć institucija koja im nije bila pravovremeno ili adekvatno pružena.

Referirala se i na slučaj ubojstva iz Slatine gdje je utvrđeno da su uočeni propusti sustava socijalne skrbi, ali i policije, na slučaj ubojstva studentice Mihaele Berak i smanjenje kazne s 18 na 15 godina te na nedostatke u statističkim podacima izvješća Probacijske službe.

"Ako ravnopravnost polova, ako život bez nasilja nije važna vrednota ne samo Ustava, već suvremene Republike Hrvatske, i ako nije politička odgovornost Vlade i premijera, možda je ipak vrijeme da ova Vlada ode", poručila je Borić.

Saborski zastupnici su u slobodnim govorima istaknuli su i druge aktualne teme pa se tako Ranko Ostojić (SDP) osvrnuo na slučaj ilegalnog otpada u Gospiću te poručio da "politička odgovornost postoji" kada institucije ne zaštite svoje građane.

"Ličke poljoprivrednike najbolje će se zaštititi uklanjanjem izvora onečišćenja, redovitim mjerenjima, jasnim informacijama o sigurnosti njihovih proizvoda. Cijelu Liku ne treba proglašavati otrovanom, ali ne možete tražiti od nas da prešutimo problem koji je nastao dok su vaše institucije imali ovlast da to spriječe, zaustave i reagiraju", poručio je.

Danica Baričević (HDZ) ocijenila je da oporba pokreće pitanja odgovornosti kako bi sebi priskrbila malo političke vidljivosti, poručivši da njihov 43. pokušaj destabilizacije vladajuće većine još jednom potvrđuje njihovu "političku jalovost, prozirno politikantstvo, nebrigu za okoliš i isprazne političke pamflete".

Božo Petrov (Most) upozorio na nekoordinaciju unutar Dubrovačko-neretvanske županije, a kao primjer naveo je da je u Opuzenu proglašena elementarna nepogode zbog suše, a u obližnjem Kominu - nije, iako su vremenski uvjeti bili isti.

"I onda dođu dva poljoprivrednika na susjednim zemljama i gledaju se. Ovaj će dobiti odštetu, ovaj neće. Trebaju li nam takve županije", upitao je Petrov.