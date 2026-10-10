Obavijesti

News

Komentari 15
PAD ZLOČINAČKE ORGANIZACIJE PLUS+

MREŽA AFERE Kako su ispleli pakt za muljanje s otpadom: 'Dok imaš novac, to se rješava'

Piše Ivan Pandžić, Laura Šiprak,
Čitanje članka: 7 min
MREŽA AFERE Kako su ispleli pakt za muljanje s otpadom: 'Dok imaš novac, to se rješava'
Foto: Marko Seper/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Paško Dodić, Pripuzov čovjek od povjerenja Željko Teufel, šefica senjskoga komunalca i još dvoje novi su uhićenici zbog ilegalnog otpada

Ono što se više od godinu dana spominjalo u pravosudnim krugovima u istrazi s otpadom sad se i dogodilo: uhićeni su zlatar Paško Dodić, član uprave tvrtke Cezar, Željko Teufel, šefica senjskoga komunalca Snježa Tomljenović, bivši tehnološki direktor komunalca Toni Žunić te Dorian Šipoš, nadzorni inženjer koji je radio na odlagalištu u Benkovcu. Njima ovo uhićenje ne može biti iznenađenje jer je Uskok, kako doznajemo, još u utorak pokucao na njihova vrata zbog pretresa i izuzimanja dokaza. Ova akcija tiče se ilegalnog odlaganja otpada u Benkovcu, u starom kamenolomu, koji je u vlasništvu Paška Dodića, te otpada koji je završio na gradskom komunalnom odlagalištu Sveti Juraj na Velebitu, kojim upravlja senjsko komunalno poduzeće.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 15
USKOK širi istragu o otpadu u Gospiću! Na meti zlatar Dodić i Pripuzova firma: Pratite uživo
ISTRAŽITELJI IDU DALJE

USKOK širi istragu o otpadu u Gospiću! Na meti zlatar Dodić i Pripuzova firma: Pratite uživo

Kako neslužbeno doznajemo, novo proširenje obuhvaća tvrtku Cezar kao pravnu osobu, ali i člana uprave Željka Teufela. Upravo Cezar je Šincekima prodavao otpadnu plastiku, ali i plaćao prijevoz do Benkovca.
Šincek je računao da će ga Dodić zaštititi: 'Zašto nitko nije zvao Draša, ni Pero, ni Paško...'
ZLATAREVO 'ZLATO'

Šincek je računao da će ga Dodić zaštititi: 'Zašto nitko nije zvao Draša, ni Pero, ni Paško...'

Snimljeni razgovori pokazuju kako je Šincek računao na zaštitu od istrage od Dodića, ali i Pere. Dodići su dolazili u Gospić, a vozači spominju Francisku kao nekoga tko više ne može spasiti Šinceka nakon inspekcije
Tko je uhićeni Paško Dodić, koje su mu veze i zašto je uz silno bogatstvo išao zakapati otpad?
PAD MOĆNOG ZLATARA

Tko je uhićeni Paško Dodić, koje su mu veze i zašto je uz silno bogatstvo išao zakapati otpad?

Paško Dodić i supruga Franciska nisu trebali posao s otpadom da bi osigurali egzistenciju. Kum mu je Zdravko Mamić, bio je dobar s bivšim glavnim inspektorom Mikulićem, gradi ranč milijunaša s uglednicima....

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026