Paško Dodić, Pripuzov čovjek od povjerenja Željko Teufel, šefica senjskoga komunalca i još dvoje novi su uhićenici zbog ilegalnog otpada
MREŽA AFERE Kako su ispleli pakt za muljanje s otpadom: 'Dok imaš novac, to se rješava'
Ono što se više od godinu dana spominjalo u pravosudnim krugovima u istrazi s otpadom sad se i dogodilo: uhićeni su zlatar Paško Dodić, član uprave tvrtke Cezar, Željko Teufel, šefica senjskoga komunalca Snježa Tomljenović, bivši tehnološki direktor komunalca Toni Žunić te Dorian Šipoš, nadzorni inženjer koji je radio na odlagalištu u Benkovcu. Njima ovo uhićenje ne može biti iznenađenje jer je Uskok, kako doznajemo, još u utorak pokucao na njihova vrata zbog pretresa i izuzimanja dokaza. Ova akcija tiče se ilegalnog odlaganja otpada u Benkovcu, u starom kamenolomu, koji je u vlasništvu Paška Dodića, te otpada koji je završio na gradskom komunalnom odlagalištu Sveti Juraj na Velebitu, kojim upravlja senjsko komunalno poduzeće.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+