MRTAV PIJAN vozio u podne kod Ludbrega, u krvi je imao 3,3 promila! Prijeti mu i zatvor

Policija je u nedjelju oko 12 sati u Obrankovcu, kod Ludbrega, zaustavila vozača (36). Nakon alkotesta, utvrdili su da je vozio s 3,35 promila alkohola u krvi.

- Kako je navedeni višestruki počinitelj prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, uhićen je i priveden u policijsku postaju, gdje je smješten u posebnu prostoriju za zadržavanje do dovođenja sucu Općinskog suda u Varaždinu - navode.

Muškarcu prijeti kazna od 2650 eura, ali i 60 dana zatvora te zabrana upravljanja automobilom od 12 mjeseci.