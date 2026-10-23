Mučni trenuci Christe Pike tijekom propalog pogubljenja. Otkriveno je što je sve vikala

Članovi tima za pogubljenje u Tennesseeju više su puta sumnjali da su oštetili venu ubojici Christi Pike dok su joj pokušavali uvesti iglu za smrtonosnu injekciju. Njezin odvjetnik Randy Spivey opisao je pokušaj 30. rujna u iskazu koji je podnio u zasebnom sudskom postupku. Pike, koja ima 50 godina, preživjela je injekciju pentobarbitala, a pogubljenje su na kraju prekinuli.

Prema Spiveyjevoj kronologiji, tim je gotovo sat vremena tražio venu. Pokušaj je počeo u 18.35, a članovi tima napustili su prostoriju u 19.24, uvjereni da su uspostavili venski pristup. Tijekom postupka upotrijebili su do deset igala, a oko 20 minuta nakon početka počeli su raspravljati je li vena možda puknula.

- To je ili krv ili je vena pukla, moram znati - rekao je jedan od članova tima, prema iskazu odvjetnika Randyja Spiveyja.

Spivey je naveo da su dvojica članova pregledala i dodirivala mjesto uboda, ali nisu mogli utvrditi jesu li pronašli venu. Tim je odbacio iglu veličine 20 jer nije bila dovoljno duga. Član koji je u kronologiji označen kao drugi ponovno je izrazio sumnju, a zatim je iglu izvukao iz Pikeine lijeve ruke jer se činila jako savijenom.

U 19.08 isti je član pozvao kolege da ponovno razmotre postupak. Tim je zatim pregledao desnu ruku, a u 19.13 Pike su rekli da su pronašli venu. Ipak, nije bilo jasno je li lijek ušao u krvotok. U 19.34 Pike je povikala da joj se čini kako će joj ruka puknuti i da je peče, navodi Spivey.

- Osjećam kao da će mi ruka puknuti. Peče me - rekla je Christa Pike, prema kronologiji njezina odvjetnika Randyja Spiveyja.

Jedno od mogućih objašnjenja neuspjelog pogubljenja jest da je vena puknula te da je pentobarbital umjesto u krvotok dospio u tkivo ruke. Prema toj teoriji, lijek bi izazvao teške ozljede, ali ne bi usmrtio Pike. Izvorni tekst navodi da bi odgovarajuća doza koja dospije u krvotok gotovo sigurno bila smrtonosna, no uzrok neuspjeha nije utvrđen.

Pike su nakon pokušaja odvezli u bolnicu, gdje je provela deset dana, a zatim su je vratili u zatvor u Nashvilleu. Sada može govoriti i hodati, ali dugoročnu prognozu liječnici još nisu utvrdili. Republikanski guverner Tennesseeja Bill Lee obustavio je sva pogubljenja u saveznoj državi dok se ne provede revizija.

Spiveyjev iskaz priložili su pravnom podnesku Tonyja Carruthersa i drugih zatvorenika osuđenih na smrt. Tennessee je Carruthersa pokušao pogubiti 21. svibnja, ali tim nije pronašao venu tijekom više od 30 minuta, pa je i taj pokušaj propao. Njegovi odvjetnici traže dopuštenje suda okruga Davidson da dopune tužbu protiv protokola za smrtonosnu injekciju.

- Umjesto da riješe probleme u protokolu iz 2025. nakon što smo ih prošle godine istaknuli, vlasti Tennesseeja pojačale su tajnovitost i odbile promjene. Ishod je bio upravo onakav kakav smo predvidjeli: ekstremna bol i patnja naših klijenata – rekao je odvjetnik Kit Thomas u izjavi priloženoj podnesku.

*uz korištenje AI-ja