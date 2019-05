Mudrolije pred izbore: 'Lokalni moćnici su zaslužni za Uljanik'

Da sam ja ovo napravio u Zagrebu, visio bih na kandelaberu na Jelačić placu! Zahtijevam da se krene jučer, rekao je, između ostalog, Milan Bandić, koji je u petak stigao u Pulu nakon što je otvoren stečaj Uljanika.

U stečaj je u petak otišlo i krovno društvo Uljanik grupe, koje u stopostotnom vlasništvu ima svih 11 tvrtki, te je većinski vlasnik 3. maja. Ovaj stečaj znači novih 80-ak otkaza za zaposlenike.

Zagrebački gradonačelnik, koji je trenutno i u kampanji za europske izbore, dosad baš i nije pokazivao interes za Pulu i brodogradnju. No u petak je gorljivo komentirao propast Uljanika, dajući podršku premijeru Plenkoviću.

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL

- Sve bi bilo u redu da se novac koji je transferiran u hrvatsku brodogradnju kontrolirao. Svih 11 hrvatskih Vlada stvorilo je dug hrvatske brodogradnje od 35,5 milijardi kuna, to je ono što znamo do sada. Vi, ja, naša djeca i unučad, svatko do nas je dužan 1850 eura - istaknuo je Bandić i nastavio s prozivkom:

- Tko je postavljao Uprave i Nadzorne odbore? Tko je sklapao dogovore između lokalne vlasti i države od mandata do mandata? To je atak nad ustavnim poretkom i pljačka pod okriljem države, a traje sustavno već 27 godina. Lokalni moćnici ne trebaju proglašavati Dan žalosti (pulski gradonačelnik Boris Miletić je objavio kako će u Puli biti proglašen Dan žalosti, nap. a.), oni su najzaslužniji što je danas zabijen zadnji čavao u lijes u stečaj Uljanika, a početkom lipnja će zabiti zadnji čavao u lijes Trećem maju - rekao je gradonačelnik Zagreba i predsjednik stranke 365 - stranka rada i solidarnosti.

Bandić je situaciju s Uljanikom nazvao zločinom nečinjenja, te pompozno objavio kako on, da je “gradonačelnik Hrvatske, ne bi pristajao na ucjene ni SDP-a ni IDS-a”. Osim toga, očekuje od “nadležnih institucija” da odrade svoj posao, sve istraže i kazne krivce.