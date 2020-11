Josić: Ne mislim da se SDSS dolazi iskreno pokloniti

<p>Zamjenica gradonačelnika Vukovara <strong>Ivana Mujkić</strong> pozdravila je na Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata dolazak predstavnika srpske manjine u Vukovar ako su došli s pravim razlogom, a savjetnik vukovarskog gradonačelnika <strong>Tomislav Josić </strong>smatra da se nisu došli iskreno pokloniti.</p><p>- Ponaosob ne treba nikoga izdvajati, tu je velik broj branitelja i obitelji iz Hrvatske. Ukoliko su svi došli s pravim razlogom, ja pozdravljam njihov dolazak - rekla je Mujkić komentirajući dolazak u Vukovar potpredsjednika Vlade iz redova SDSS-a <strong>Borisa Miloševića</strong> i izaslanika predsjednika Srbije <strong>Verana Matića</strong>.</p><p>Mujkić je uoči komemorativnog programa ispred vukovarske bolnice izrazila nadu da će taj dolazak donijeti nešto konkretno s time, pomake u smislu pronalaska nestalih ljudi.</p><p>- Da ovo ne bude obična kozmetika, jedan čin koji prividno treba izgledati kao pomirba - rekla je, dodavši da za pomirbu treba malo dublji dijalog.</p><p>Izrazila je žaljenje što je Vukovar danas podijeljen grad te ocijenila da najviše tome doprinosi podijeljenost djece u školama i vrtićima. No, naglašava da to nije krivnja gradonačelnika niti Vukovara.</p><p>- Postoje zakoni Republike Hrvatske koji se moraju poštovati i daju manjinama mogućnost da koriste sva svoja prava u maksimalnoj mjeri, što oni i čine. Nadam se da će se početi poticati djecu da odluče upisivati nastavu po zajedničkom modelu, a dodatno u odvojenim predmetima učiti svoju kulturu - rekla je Mujkić.</p><p>- Nekome odgovara da postoji podijeljenost, jer u tome je njegov politički smisao, a ja se nadam da će svi oni, ako uistinu brinu za Vukovar, politiku staviti po strani jer Vukovar mora krenuti dalje - poručila je Mujkić.</p><p>Procijenila je da bi danas u Vukovaru moglo biti do pet tisuća ljudi te smatra da će sve proći u najboljem redu. </p><p>- Bitno je poštovati mjere i razmak - rekla je.</p><h2>Josić: Ne mislim da se SDSS dolazi iskreno pokloniti</h2><p>Savjetnik vukovarskog gradonačelnika za branitelje Tomislav Josić ocijenio je da se SDSS ne dolazi iskreno pokloniti.</p><p>- Ne mislim da se SDSS dolazi iskreno pokloniti, oni su prije mjesec dana položili vijence za one koji su grad napadali, a sada odaju počast onima koji su grad branili. Jedan dan ovako, jedan dan onako - komentirao je.</p><p>Ipak smatra da se razgovarati mora.</p><p>- Jedino razgovorom se neke stvari moraju riješiti, zašto se čekalo 30 godina? Mislim da se to puno prije trebalo dogoditi, no politika radi onako kako njoj odgovara - rekao je Josić.</p><p>Rekao je i da se Vukovar danas nalazi daleko od onoga gdje je nekada bio.</p><p>- Bilo je puno radnih mjesta, danas smo na začelju države, cijela Slavonija, svi ratom opustošeni dijelovi strašno su stradali i trebat će puno godina da se sve dovede u red i na onaj nivo - smatra Josić.</p>