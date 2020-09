Muke s mjerama: U izolaciji nema izlaska ni za najmlađe

Roditelji čija su djeca u samoizolaciji prema odredbi škole, žale se na stroga epidemiološka pravila. Epidemiolozi ističu, pravila vrijede jednako za sve, eventualno idite u izoliranu šetnju, nikako ne idite na igralište

<p>Zbog troje djelatnika kojima je potvrđen korona virus, u <strong>Đurmancu</strong> je na dva tjedna zatvorena osnovna škola. U samoizolaciji su 104 učenika, a prema najnovijim podacima Ministarstva znanosti i obrazovanja, u samoizolaciji je u cijeloj Hrvatskoj 2089 učenika.<br/> Škola je zbog ovih okolnosti privremeno prešla na C model nastave, odnosno online nastavu za sve đake.</p><p>No javlja nam se sve više roditelja čijoj djeci je propisana samoizolacija, a koji se žale da je procedura prestroga. Zagrepčanka čiji drugašić je završio u samoizolaciji jer je jedno dijete iz razreda bilo pozitivno na koronavirus kaže kako s djetetom ne smije ni u izoliranu šetnju, iako dječak nije čak ni bio u kontaktu s navedenim djetetom. S obzirom na to da joj dijete nema nikakve simptome već sedam dana, majka ističe kako nije u redu da se djecu drži u prestrogim pravilima kad za to nema potrebe.</p><p>Isto tako, upozorava, dobila je kontradiktorne informacije od nadležnih. Doktorica je kazala da dijete smije u igru u dvorište, ali da ne dira ništa u hodniku zgrade. Potom joj je epidemiologinja kazala kako su dopuštene izolirane šetnje. Ipak je odustala jer većina roditelja iz razreda smatra kako je bolje da djeca ostanu potpuno zatvorena ta dva tjedna. Je li sve ovo zaista potrebno, pita se ova majka, ali i sve više drugih roditelja.</p><p><strong>- U samoizolaciji vrijede sva pravila koja smo propisali još u ožujku, pa tako i za djecu. Bez obzira na simptome ili izostanak istih, zaista bi bilo bolje da u propisana dva tjedna djeca ne izlaze. Idealno bi bilo ako imaju svoje dvorište - pojasnila je Ivana Pavić Šimetin, zamjenica ravnatelja HZJZ-a, voditeljica Službe za školsku medicinu. Kako ističe, to je trenutno najbolji način da se sačuva što više ljudi od epidemije, pa apelira na sve da izdrže ovu situaciju.</strong></p><p>O tome je li dijete bilo cijelo vrijeme kod kuće, saznajemo, može provjeravati policija koja i inače ima nalog za provjere onih koji su u samoizolaciji. Prema proceduri, nakon što škola zatraži epidemiološki nadzor, te ako je propisana samoizolacija, liječnik djeteta propisat će rješenje, te dati naputke roditeljima kako se samoizolacija provodi. Ivana Pavić Šimetin, inače i glavna koordinatorica Radne skupine koja je donijela mjere za odgojno-obrazovne ustanove, naglašava da su sve mjere detaljno raspisane na stranicama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.</p><h2>'Pravila štite i starije'</h2><p>Konkretno, djeca koja moraju u dvotjednu samoizolaciju zbog pojave korone u razredu, nisu izuzeta od pravila koja vrijede za sve. Ne bi smjela napuštati kuću odnosno stan, osim u vlastito dvorište, ili izoliranu šetnju pod maskom. Svakako bi trebalo izbjegavati igrališta.</p><p><strong>- Bez obzira na to koliko netko godina ima, osoba u samoizolaciji, po postojećim propisima, ne smije napuštati prostor u kojem živi, niti dolaziti u kontakt s nekim izvana. Preporuka je da kroz tih 14 dana, ako je riječ o manjem djetetu, samo jedna osoba o njemu vodi brigu, majka ili otac, ne oboje, a da ostali ukućani budu podalje koliko god je to moguće. Posebno ako je riječ o ukućanima starije dobi - kaže Marija Posavec, dr. spec. školske medicine i predsjednica Hrvatskog društva za školsku i sveučilišnu medicinu Hrvatskog liječničkog zbora.</strong></p><p>Dijete treba i mora izlaziti na zrak - na terasu, u dvorište, eventualno u šumu ako se kuća nalazi uz njezin rub, ali ne i u park i slično. S djetetom u izolaciji se treba baviti jedan roditelj, koji će s njim jesti za stolom i ostalo, dok se svi drugi ukućani trebaju držati podalje. Ako u istom kućanstvu žive bake i djedovi, izbjeći treba svaki kontakt s njima. Kako se neslužbeno može čuti, u Stožeru se općenito razmišlja o smanjenju perioda izolacije za one koji su nisu bili u kontaktu sa zaraženima. Spominje se smanjenje na devet dana, no odluka je još uvijek u povojima.</p><h2>'Psihologinja se zbunila, ovo joj je vatreno krštenje'</h2><p><strong>Dok prve županije ukidaju nošenje maski u školama</strong>, i dalje traje rasprava o njihovoj nužnosti, posebno za djecu u petim i šestim razredima.<br/> - Mladi su u puno boljoj kondiciji nego odrasli i mogu izdržati s maskom i više sati. Trenutno je to najbolja zaštita za sve - ističe prim. Pavić Šimetin.<br/> No roditeljima je dosta svega. Najnoviji u nizu primjera dosta velike zbrke s epidemiološkim mjerama su i upute školske psihologinje koje su prošli tjedan objavljene na web stranici Osnovne škole fra Pavla Vučkovića u Sinju. Prije nego što su uklonjene, izazvale su lavinu reakcija.</p><p>- Ona djeca koja nose maske bolja su od drugih, neka se kod učenika ide na osjećaj superiornosti. Objasnite im da je u redu ako je ispod maske malo vruće ili se znoje - bilo je, među ostalim, navedeno. Neki smatraju da je neprimjereno tako manipulirati s djecom, a oglasio se i saborski zastupnik Miro Bulj koji smatra da djecu treba pustiti na miru jer su ionako istraumatizirana. Cijelu situaciju pokušao nam je razjasniti ravnatelj škole Nikola Vučković.</p><p><strong>- Nama se nitko od roditelja nije žalio na činjenicu da djeca od 5. do 8. razreda moraju nositi maske. Psihologinja je imala dobre namjere, htjela je ohrabriti i roditelje i djecu, ali se nespretno izrazila. Kod nas djeca ionako još nisu sjela u klupe jer je prije početka školske godine jedna učiteljica dobila pozitivan nalaz na koronavirus. U srijedu počinjemo s normalnom nastavom, do sada smo išli po modelu C - objašnjava na ravnatelj Vučković.</strong></p><h2>Tek trebaju krenuti na nastavu</h2><p>Kaže nam kako je cijeli ovaj period i za njih i za djecu vrlo uzburkan, ali da svi trebaju poštivati mjere o nošenju maske u razredu. - Djeca će se možda zaraziti, i neće imati posljedice. Ali oni trebaju također biti odgovorni prema svojim ukućanima, neki su možda bolesni, i trebaju nositi maske. Tako treba biti, a ne pustiti vodu niz livadu kao što naš narod reče. Našoj psihologinji ovo je prvi posao u životu i baš je imala vatreno krštenje. Pustu literaturu ona je proučila da napravi najbolje što može, ali krivo je shvaćena. Upute smo povukli kako bi ih mogla modificirati - kaže nam ravnatelj. Pokušali smo kontaktirati i psihologinju Ivu Ilijić, no nije se javljala na telefon.<br/> Dobar dio učenika i roditelja kaže kako im maske ne smetaju, te kako im je draže ići na nastavu nego imati nastavu online, čak i s ovim strožim mjerama. No dobar je dio i onih koji maske zaista smatraju teškim kršenjem ljudskih prava djece.</p><p><strong>- Mislimo da je jako važno da djeca idu na redovnu nastavu, pokazalo se kako je redovno obrazovanje. Ako to znači da će privremeno nositi maske, ni to nije najgori problem - zaključuje Ivana Pavić Šimetin.</strong></p>