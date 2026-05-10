Muljaža i u Školskom savezu?! Milijuni eura za prijevoz djece bez natječaja uvijek istoj tvrtki
Za 23 ugovora bez natječaja prijevoznik samo lani dobio 680.000 eura • Na isti način posluju godinama • Savez: Ne pogodujemo i tražimo više ponuda, ali ovako nam je praktičnije. Razmatramo jednu javnu nabavu
Nakon što smo otkrili da je Hrvatski olimpijski odbor od čak 519 ugovora o nabavi njih čak 517 sklopio bez natječaja kroz postupke otvorene javne nabave, sada isti obrazac otkrivamo i u Hrvatskom školskom sportskom savezu. HŠSS je krovni, nacionalni savez u sastavu kojeg su svi županijski školski savezi, a među ostalim je i organizator školskih natjecanja u raznim sportovima. Ali provodi i niz drugih projekata kojim se promovira sport u školama. Kao takav, skoro u potpunosti se financira iz državnog proračuna, a godišnje raspolaže s nešto više od 3,5 milijuna eura.