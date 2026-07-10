MULJAŽE HOO-A Za sastanak kojeg nije bilo platili 36.000 €!

24sata otkrivaju nove detalje o fantomskom sastanku koji je Hrvatski olimpijski odbor platio čak 36.646 eura, a nema dokaza da je ikada održan. Riječ je o navodnom sastanku visokih dužnosnika regionalnih olimpijskih odbora, koji je plaćen kao da je bio između 16. i 20. lipnja 2024. godine u hotelu Radisson Blu u Splitu. Prema odobrenju glavnog tajnika HOO-a Siniše Krajača, putničkoj agenciji A.T.I. isplaćeno je 36.646,84 eura za smještaj predsjednika i izaslanstava olimpijskih odbora iz regije, prijevoz te konzumaciju hrane i pića u hotelu i dva restorana. Poslovanje HOO-a i agencije A.T.I. iz Pule, u vlasništvu Vesne Borisavljević, već ispituje Uskok. Krajač je 2022. potpisao sponzorski ugovor s njima, a u sljedeće tri godine dobili su poslove u vrijednosti oko 1,5 milijuna eura s PDV-om. Ni za jedan ugovor nije provedena zakonska procedura javne nabave, zakon su kršili i tako što su za istu uslugu cjepkali nabavu kako bi ostala ispod zakonskog praga za koji mora ići javni natječaj. Otkrili smo i da je od tih 1,5 milijuna eura čak milijun eura dogovoreno u tajnosti, odnosno ugovori nisu objavljeni u registru nabave HOO-a, iako po zakonu ugovori moraju biti u javno dostupnom registru. Objavili smo i primjere u kojima je neki račun prvo plaćen, a onda su tražene ponude kako bi se formalno i papirnato pokrile isplate. Osim Uskoka, koji ispituje eventualnu kaznenu odgovornost, zlouporabu položaja i pogodovanje, nakon naših otkrića i Ministarstvo gospodarstva pokrenulo je izvanredni nadzor zbog kršenja Zakona o javnoj nabavi.