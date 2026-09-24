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ČRNOMEREC I TREŠNJEVKA

Nepalac u Zagrebu pokušao ubiti sunarodnjaka, u restoranu pretučen Filipinac (42)

Piše HINA,
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Nepalac u Zagrebu pokušao ubiti sunarodnjaka, u restoranu pretučen Filipinac (42)
24sata Zagreb: Policija ispred kuće na Črnomercu | Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Prema policijskom priopćenju dvojica državljana Nepala s reguliranim statusom posvađala su se u utorak oko 9,30 sati u kući u Ulici Črnomerec, a potom i potukli, nakon čega je 26-godišnjak oštrim predmetom pokušao ozlijediti 23-godišnjaka

Policija je prijavila 26-godišnjeg Nepalca koji je u utorak na Črnomercu pokušao ubiti 23-godišnjeg sunarodnjaka, a u tijeku je i kriminalističko istraživanje nad 41-godišnjakom koji je u srijedu na Trešnjevci teško ozlijedio 42-godišnjeg Filipinca, izvijestila je zagrebačka policija.

Prema policijskom priopćenju dvojica državljana Nepala s reguliranim statusom posvađala su se u utorak oko 9,30 sati u kući u Ulici Črnomerec, a potom i potukli, nakon čega je 26-godišnjak oštrim predmetom pokušao ozlijediti 23-godišnjaka.

DRAMA U ZAGREBU FOTO Ovo je mjesto gdje je Nepalac pokušao ubiti svog sunarodnjaka na Črnomercu
FOTO Ovo je mjesto gdje je Nepalac pokušao ubiti svog sunarodnjaka na Črnomercu

Osumnjičeni 26-godišnjak je uhićen i priveden u službene prostorije na kriminalističko istraživanja nakon čega je predan pritvorskom nadzorniku i nadležnom državnom odvjetništvu prijavljen za pokušaj ubojstva..

Policija je izvijestila da je 41-godišnjak, u srijedu oko 11 sati u restoranu na Rudeškoj cesti, fizički napao 42-godišjneg državljanina Filipina s reguliranim statusom te ga teško ozlijedio.

Liječnička pomoć ozlijeđenom muškarcu je pružena u Kliničkoj bolnici Sveti Duh, dok je osumnjičeni uhićen i priveden u službene prostorije na kriminalističko istraživanje, kažu u policiji.

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Komentari 4
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