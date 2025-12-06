Tijekom i nakon derbija Dinama i Hajduka privedeno 42 ljudi...

Tijekom i nakon utakmice Dinama i Hajduka, odigrane u subotu u Zagrebu, privedene su 42 osobe, izvijestio je Ministarstvo unutarnjih poslova (MUP). Utakmici je nazočilo oko 17.000 gledatelja.

Zagrebačke policija je uoči derbija na stadionu u Maksimiru provodila pojačane mjere sigurnosti.

Na području Dubrave policija je postupala prema više ljudi, a dio ih je priveden zbog posjedovanja zabranjenih predmeta, izvijestio je ranije MUP.