Obavijesti

News

Komentari 0
Zelenski traži pomoć

Musk oprao ruke od Ukrajine: 'Američka vojska odlučuje o ograničenjima vojne mreže!'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Musk oprao ruke od Ukrajine: 'Američka vojska odlučuje o ograničenjima vojne mreže!'
Foto: Kevin Lamarque
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Elon Musk je u srijedu na društvenoj mreži X naglasio da američka vlada kontrolira vojnu mrežu Starshield, dok je Ukrajina zatražila ponovno uspostavljanje satelitskih usluga zbog problema s komunikacijom na bojištu.

Elon Musk je u srijedu sugerirao da je za bilo kakvo usporavanje vojne mreže Starshield u Ukrajini odgovorna američka vlada, a ne njegova tvrtka SpaceX.

 „Sustavi Starshield u vlasništvu su i pod kontrolom američke vlade. O bilo kakvom ograničenju brzine ili upotrebe odlučuje američka vojska, a u konačnici američki predsjednik”, napisao je Musk na X-u.

Multimilijarder je naglasio razliku između Starshielda, koji Ukrajina koristi za komunikacije na bojišnici, te Starlinka, ograničenog na civilnu upotrebu. Oba satelitska sustava dizajnirala je Muskova tvrtka SpaceX.

Ukrajina je noć prije izvijestila o usporavanju mreže koje je omelo velik dio djelovanja dronova i protuzračne obrane Kijeva, ključne u ratu protiv Rusije.

neočekivan potez MUSK RADI PROBLEME Starlink ograničio rad u Ukrajini, neke vojne misije su prekinute
MUSK RADI PROBLEME Starlink ograničio rad u Ukrajini, neke vojne misije su prekinute

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski zatražio je od Muska ponovno uspostavljanje satelitske usluge, čiji je prekid po njemu bio „velika pogreška”.

Problemi s mrežom događaju se nedugo nakon što je vlada Donalda Trumpa, pogođena rastom cijena goriva nekoliko tjedana uoči izbora na sredini mandata, vršila pritisak na Ukrajinu da prestane napadati rusku energetsku infrastrukturu. Trump je ranije objavio sporazum s Moskvom o isporuci dizela. 

Visoki ukrajinski dužnosnik, govoreći pod uvjetom anonimnosti, u srijedu je agenciji France Presse rekao su Sjedinjene Države zaprijetile prekidom razmjene obavještajnih podataka s Ukrajinom ako ona ne obustavi te napade.

želi spasiti većinu republikanaca Musk potrošio 366 milijuna dolara na izbore u SAD-u
Musk potrošio 366 milijuna dolara na izbore u SAD-u

Demokratska oporba u Kongresu osudila je ograničenja pristupa satelitskim mrežama.

„Nedopustivo je ograničavati pristup Ukrajine Starlinku i Starshieldu u trenutku kada balistički projektili i dronovi napadaju zemlju”, objavio je na X-u korisnički profil demokrata iz Odbora za vanjske poslove Zastupničkog doma. 

„Trump donosi odluku koji izravno pomaže Putinu u masakriranju ukrajinskih civila”, dodaje se u toj objavi. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Vukovar ostao bez jedinog kirurškog onkologa: 'Žena je čekala četiri mjeseca operaciju'
VAPAJ OBOLJELIH VUKOVARKI

Vukovar ostao bez jedinog kirurškog onkologa: 'Žena je čekala četiri mjeseca operaciju'

'Bolnica ne želi dati dr. Begoviću da radi, a sve na štetu nas pacijentica', kažu nam pacijentice. Evo što su nam rekli iz Uprave i kirurg dr. Begović.
Dalmatinac kupio sinu stan u Zagrebu. Ručali su, a onda je sin nestao! 'Šokirao me jedan trag'
MISTERIOZNI NESTANAK

Dalmatinac kupio sinu stan u Zagrebu. Ručali su, a onda je sin nestao! 'Šokirao me jedan trag'

'On je inače povučen dečko, nije mi spominjao prijatelje koje bih mogao nazvati, ali je i naivan na što sam ga uvijek upozoravao, tako da postoji velika mogućnost da su ga vrbovali u nekoj sekti', govori očajni otac
STRAŠNO Autom je naletjela na dvoje djece kraj Pleternice!
U MJESTU KULA

STRAŠNO Autom je naletjela na dvoje djece kraj Pleternice!

Kako je objavila PU požeško-slavonska, sve se odvilo u Ulici Stjepana Radića kod kućnog broja 19 u mjestu Kula. Očevid je u tijeku

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026