Musk oprao ruke od Ukrajine: 'Američka vojska odlučuje o ograničenjima vojne mreže!'

Elon Musk je u srijedu sugerirao da je za bilo kakvo usporavanje vojne mreže Starshield u Ukrajini odgovorna američka vlada, a ne njegova tvrtka SpaceX.

„Sustavi Starshield u vlasništvu su i pod kontrolom američke vlade. O bilo kakvom ograničenju brzine ili upotrebe odlučuje američka vojska, a u konačnici američki predsjednik”, napisao je Musk na X-u.

Multimilijarder je naglasio razliku između Starshielda, koji Ukrajina koristi za komunikacije na bojišnici, te Starlinka, ograničenog na civilnu upotrebu. Oba satelitska sustava dizajnirala je Muskova tvrtka SpaceX.

Ukrajina je noć prije izvijestila o usporavanju mreže koje je omelo velik dio djelovanja dronova i protuzračne obrane Kijeva, ključne u ratu protiv Rusije.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski zatražio je od Muska ponovno uspostavljanje satelitske usluge, čiji je prekid po njemu bio „velika pogreška”.

Problemi s mrežom događaju se nedugo nakon što je vlada Donalda Trumpa, pogođena rastom cijena goriva nekoliko tjedana uoči izbora na sredini mandata, vršila pritisak na Ukrajinu da prestane napadati rusku energetsku infrastrukturu. Trump je ranije objavio sporazum s Moskvom o isporuci dizela.

Visoki ukrajinski dužnosnik, govoreći pod uvjetom anonimnosti, u srijedu je agenciji France Presse rekao su Sjedinjene Države zaprijetile prekidom razmjene obavještajnih podataka s Ukrajinom ako ona ne obustavi te napade.

Demokratska oporba u Kongresu osudila je ograničenja pristupa satelitskim mrežama.

„Nedopustivo je ograničavati pristup Ukrajine Starlinku i Starshieldu u trenutku kada balistički projektili i dronovi napadaju zemlju”, objavio je na X-u korisnički profil demokrata iz Odbora za vanjske poslove Zastupničkog doma.

„Trump donosi odluku koji izravno pomaže Putinu u masakriranju ukrajinskih civila”, dodaje se u toj objavi.