Musk potrošio 366 milijuna dolara na izbore u SAD-u

Elon Musk dosad je potrošio oko 366 milijuna dolara na ovogodišnje izbore za američki Kongres, od čega 276 milijuna dolara od srpnja, nastojeći pomoći republikancima da zadrže većinu, dok su se izgledi demokrata za preuzimanje većine u Zastupničkom domu i Senatu poboljšali. Muskova izdvajanja, prema podacima o financiranju kampanja, vjerojatno ga čine najvećim pojedinačnim političkim donatorom na ovogodišnjim izborima, izvijestio je ranije New York Times.

Za Muska je mnogo toga na kocki jer demokrati u Zastupničkom domu pozivaju na istrage njegovih državnih ugovora kao čelnika svemirske kompanije SpaceX, kao i njegova rada na čelu Odjela za učinkovitost vlade (DOGE) u administraciji američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Muskovu političku potrošnju potvrdio je glasnogovornik njegova političkog odbora America PAC.

Taj odbor podupire republikanske kandidate u sedam saveznih država u kojima se vode neizvjesne izborne utrke te u gotovo 30 utrka za Zastupnički dom.

Prema pisanju New York Timesa, Musk je dodatna sredstva donirao i preko organizacija koje ne moraju javno objavljivati imena svojih donatora, što je potvrdio i glasnogovornik America PAC-a.

Tijekom prethodnog izbornog ciklusa Musk je potrošio oko 290 milijuna dolara.