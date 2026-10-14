MUSK RADI PROBLEME Starlink ograničio rad u Ukrajini, neke vojne misije su prekinute

SpaceX je uveo ograničenja za pojedine usluge Starlinka u Ukrajini, čime je poremetio borbene misije bespilotnih letjelica, za koje je ta tehnologija ključna, izjavili su ukrajinski dužnosnici u srijedu. Satelitski internetski terminali tvrtke Elona Muska od presudne su važnosti za upravljanje ukrajinskim napadima bespilotnim letjelicama velikog dometa na okupiranim područjima juga i istoka Ukrajine, koji su nanijeli veliku štetu ruskoj logistici. „Naše obrambene snage nisu bile upozorene na ovo ograničenje, što je dovelo do prekida nekoliko misija”, napisao je predsjednikov savjetnik Serhij Beskrestnov na Telegramu.

Beskrestnov je rekao da je SpaceX zaustavio rad vojne verzije sustava pri brzinama većima od 160 km/h. Ukrajinski 7. korpus za brzo djelovanje, raspoređen na jugoistoku zemlje, dodao je da su postrojbe bile prisiljene otkazati neke misije. „Prema našim opažanjima, tijekom letova veza bi se mogla prekinuti na 10 do 20 sekundi već pri brzinama od samo 110 do 120 km/h. Bespilotne letjelice nastavile su se kretati, ali zbog tih prekida bilo je teže upravljati njima”, naveo je korpus u izjavi za Reuters.

Izvor iz ukrajinskog ministarstva obrane dodao je da ta ograničenja znatno otežavaju logistiku i pojedine operacije bespilotnih letjelica.

SpaceX nije zasad odgovorio na zahtjev za komentar upućen izvan uobičajenog radnog vremena u SAD-u.

Iako nije jasno zašto je rad Starlinka ograničen, taj potez dolazi u trenutku kada Washington vrši pritisak na Kijev da obustavi napade na ruske rafinerije nafte.

Starlink ne funkcionira unutar Rusije, a ukrajinske bespilotne letjelice koje napadaju rusku naftnu industriju koriste druge načine komunikacije. Ukrajina je već izjavila da od svojih saveznika nije dobila uobičajena prethodna upozorenja o nekim nedavnim raketnim napadima na glavni grad.

Otkako je Starlink aktiviran na području Ukrajine u prvim danima ruske invazije 2022. godine, taj je sustav postao ključna okosnica komunikacije ukrajinskih snaga na bojištu, pri čemu postrojbe koriste njegovu satelitsku internetsku vezu za međusobnu komunikaciju. S vremenom je otpornost sustava na elektroničko ometanje signala učinila Starlink ključnim alatom ne samo za upravljanje bespilotnim letjelicama za napade velikog dometa nego i za upravljanje velikim heksakopterima koji izbacuju zalihe i potrepštine ukrajinskim snagama na prvoj crti bojišnice.