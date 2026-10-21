Musk tvrdi da bi spajanje Tesle i SpaceX-a bila 'dobra ideja', već odbori raspravaljaju ujedinjenje

Elon Musk je u utorak izjavio da bi spajanje njegovih dviju tvrtki, SpaceX-a i Tesle, bila "dobra ideja" i da su osnovali posebne odbore za raspravu o ujedinjenju, što je u produženom trgovanju dovelo do porasta dionica svemirsko-tehnološke kompanije za 4,9 posto.

Tvrtka je ranije objavila svoju prvu dobit kao javna kompanija, a Musk je rekao da prati godišnju stopu prihoda do bilijun dolara.

Musk je i ranije dioničarima zagolicao maštu tom idejom, navodeći sve veće preklapanje poslovanja dviju kompanija. Nagađanja da bi SpaceX mogao kupiti proizvođača električnih vozila Teslu u posljednje su vrijeme sve glasnija, a Barclays je prošli tjedan procijenio da bi dogovor mogao biti objavljen prije Tesline godišnje skupštine u prosincu.

„Mislim da bi to bila dobra ideja, ali o tome zapravo odlučuju posebni odbori obiju kompanija”, rekao je Musk, čime je prvi put službeno potvrđeno da kompanije formalno razgovaraju. „Budući da sam u sukobu interesa, ne mogu sudjelovati u raspravama posebnih odbora”, rekao je ulagačima tijekom konferencijskog poziva. Dodao je da bi dioničari u konačnici morali odobriti dogovor.

Prihod SpaceX-a porastao je 161 posto, na 14,58 milijardi dolara, u tri mjeseca zaključno s 30. rujna u odnosu na isto razdoblje godinu prije. Prihod od umjetne inteligencije porastao je gotovo deset puta, na 7,56 milijardi dolara, uglavnom zahvaljujući iznajmljivanju kapaciteta podatkovnih centara razvojnim tvrtkama poput Anthropica, Alphabetova Googlea i Reflection AI-ja, a ne zahvaljujući vlastitim modelima.

„SpaceX je na prijelomnoj točki u području lansiranja, povezivosti i superinteligencije”, rekao je Musk tijekom poziva. Dio svojih pripremljenih izjava završio je naizgled neplaniranom napomenom: „Ukratko, ono što ovo implicira za SpaceX-ov godišnji ponavljajući prihod do kraja 2027. godine jest iznos između 500 milijardi i jednog bilijuna dolara”.

Treće tromjesečje dosad je najjasnije pokazalo da se velika ulaganja SpaceX-a u umjetnu inteligenciju pretvaraju u prihod, iako kompanija i dalje troši goleme iznose na računalnu infrastrukturu - kapitalni izdaci gotovo su se utrostručili.

Ta promjena preoblikuje kompaniju čiji se financijski motor dugo oslanja na internetske usluge Starlinka i čije dugoročne ambicije i dalje ovise o redovitim letovima rakete Starship. Zasad, međutim, njezino glavno poslovanje više nalikuje poslovanju pružatelja usluga računalstva u oblaku nego laboratorija za umjetnu inteligenciju.