Muškarac (40) na Medveščaku u više navrata pucao u dom za starije, oštetio i prozor kuhinje

Opasni prizori u kojima je muškarac pucao prema domu za starije i nemoćne i tako u dva navrata oštetio prozor kuhinje u kojoj su boravili zaposlenici, dobio je svoj kraj zahvaljujući policijskim službenicima PU zagrebačke koji su dovršili kriminalističko istraživanje.

Kako kažu iz policije, radi se o 40-godišnjaku kojeg sumnjiče za počinjenje kaznenog djela „Dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom“ i kaznenog djela „Oštećenje tuđe stvari“.

- Utvrđeno je kako je osumnjičeni u četiri navrata i to od sredine ožujka do kraja srpnja 2022. godine u popodnevnim satima na području Medveščaka s prozora na I. katu stambene zgrade, iz zračne puške marke „GAMO“, iz neutvrđenog razloga ispalio neutvrđenu količinu zračnog streljiva tzv. „diabola“ u smjeru prozora kuhinje i pješačke staze doma za starije i nemoćne osobe. Tako je u dva navrata, oštetio prozor kuhinje, dok su se u to vrijeme unutra nalazili zaposlenici - kažu iz PU zagrebačke dodavši da su u ponedjeljak pretresli stan osumnjičenog, gdje su pronašli zračnu pušku i streljivo.

Ista mu je oduzeta, a policija je podigla kaznenu prijavu i predala muškarca pritvorskom nadzorniku.



Najčitaniji članci