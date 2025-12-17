Obavijesti

News

Komentari 0
POZLILO MU JE

Umro u Međimurju tijekom intervencije, policija: 'Postupali smo sukladno svim propisima'

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: < 1 min
Umro u Međimurju tijekom intervencije, policija: 'Postupali smo sukladno svim propisima'
Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL (ilustracija)

Policija je oko 18 sati stigla na adresu zbog dojave 52-godišnjakinje o obiteljskom nasilju. Muškarac je vrijeđao prvo ženu, a zatim i policajce.

Policija je završila istragu o smrti muškarca (51) koji je preminuo tijekom policijske intervencije protekle subote u mjestu Peklenica kod Murskog Središća.

Policija je oko 18 sati stigla na adresu zbog dojave 52-godišnjakinje o obiteljskom nasilju. Muškarac je vrijeđao prvo spomenutu ženu, a zatim i policajce.

- Nakon izrečenih prijetnji fizički je nasrnuo na jednog od dvojice prisutnih policijskih službenika, te ga rukom udario u predjelu glave. Kako bi svladali 51-godišnjeg napadača policijski službenici su nad njim uporabili sredstva prisile - tjelesnu snagu i sredstva za vezivanje. U jednom trenutku tijekom primjene sredstava prisile 51-godišnjaku je pozlilo te je pozvana hitna medicinska pomoć - navodi policija.

POZLILO MU JE Užas u Međimurju: Sestra je prijavila brata zbog nasilja, policija stigla, on preminuo
Užas u Međimurju: Sestra je prijavila brata zbog nasilja, policija stigla, on preminuo

Tada su mu skinuli lisice i pružili prvu pomoć. Hitna ga je pokušala reanimirati, ali on je preminuo. Obdukcija i pregled tijela napravljeni su u ponedjeljak te će se uzrok smrti konstatirati nakon vještaćenja.

 - Sveobuhvatnom analizom policijskog postupanja vezano za primjenu sredstava prisile prema 51-godišnjaku, stručni tim utvrdio je kako su policijski službenici postupili sukladno važećim propisima koji reguliraju poslove i ovlasti policije - objasnili su iz policije.

- Policijski službenici tijekom postupanja i uporabe sredstava prisile postupali u skladu s načelom razmjernosti i postupnosti, primjenjujući neophodna i najblaža sredstva prisile (tjelesnu snagu i sredstva za vezivanje - lisice) kako bi od sebe odbili neposredan napad, te svladali aktivan otpor - zaključili su.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Ovo su prvi heroji koji su pokušali spriječiti masakr u Sydneyu. Umrli su zagrljeni...
SNIMKA SLAMA SRCE

VIDEO Ovo su prvi heroji koji su pokušali spriječiti masakr u Sydneyu. Umrli su zagrljeni...

Stariji muškarac uz cestu nije pobjegao - umjesto toga, jurnuo je ravno prema opasnosti, koristeći svu svoju snagu pokušavajući oteti pušku i boreći se do smrti, rekla je svjedokinja
Fani, evo mene u prdekani! Prijatelji o Kerumu i nesreći: Bio je rastresen zbog jedne vijesti...
KERUM U ZATVORU

Fani, evo mene u prdekani! Prijatelji o Kerumu i nesreći: Bio je rastresen zbog jedne vijesti...

Bivši gradonačelnik Splita Audijem je izlazio na cestu i pritom udario u Mazdu kojom je upravljala ženska osoba. Nije imao važeću vozačku dozvolu, i napustio je mjesto nesreće. Zadržan je u zatvoru na 15 dana
Sve o pravilu koje je diglo buru! Komasacija ipak nije otimanje zemlje. Ona ostaje vlasnicima
BAČIĆEVA NOVA PRAVILA

Sve o pravilu koje je diglo buru! Komasacija ipak nije otimanje zemlje. Ona ostaje vlasnicima

Oporba Bačićev zakon šalje na Ustavni sud jer smatra da investitori mogu prelagano do tuđeg zemljišta kroz izvlaštenje. Ali ono je iznimka, a komasacija je jedan od ključnih alata za urbanizam i razvoj gradova

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025