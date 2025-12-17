Umro u Međimurju tijekom intervencije, policija: 'Postupali smo sukladno svim propisima'

Policija je završila istragu o smrti muškarca (51) koji je preminuo tijekom policijske intervencije protekle subote u mjestu Peklenica kod Murskog Središća.

Policija je oko 18 sati stigla na adresu zbog dojave 52-godišnjakinje o obiteljskom nasilju. Muškarac je vrijeđao prvo spomenutu ženu, a zatim i policajce.

- Nakon izrečenih prijetnji fizički je nasrnuo na jednog od dvojice prisutnih policijskih službenika, te ga rukom udario u predjelu glave. Kako bi svladali 51-godišnjeg napadača policijski službenici su nad njim uporabili sredstva prisile - tjelesnu snagu i sredstva za vezivanje. U jednom trenutku tijekom primjene sredstava prisile 51-godišnjaku je pozlilo te je pozvana hitna medicinska pomoć - navodi policija.

Tada su mu skinuli lisice i pružili prvu pomoć. Hitna ga je pokušala reanimirati, ali on je preminuo. Obdukcija i pregled tijela napravljeni su u ponedjeljak te će se uzrok smrti konstatirati nakon vještaćenja.

- Sveobuhvatnom analizom policijskog postupanja vezano za primjenu sredstava prisile prema 51-godišnjaku, stručni tim utvrdio je kako su policijski službenici postupili sukladno važećim propisima koji reguliraju poslove i ovlasti policije - objasnili su iz policije.

- Policijski službenici tijekom postupanja i uporabe sredstava prisile postupali u skladu s načelom razmjernosti i postupnosti, primjenjujući neophodna i najblaža sredstva prisile (tjelesnu snagu i sredstva za vezivanje - lisice) kako bi od sebe odbili neposredan napad, te svladali aktivan otpor - zaključili su.