Muškarac (55) s 4,47 promila uzrokovao nesreću u Baranji

Troje ljudi lakše je ozlijeđeno u prometnoj nesreći na području između Belog Manastira i Branjinog Vrha, a uzrokovao ju je muškarac (55) kojem je alkotestom utvrđeno 4,47 promila alkohola u krvi, izvijestila je PU osječko-baranjska.

On je u ponedjeljak oko 16:30 vozilom prešao na suprotnu stranu ceste te se izravno sudario s drugim automobilom. U Kliničkom bolničkom centru Osijek uzeta mu je krv i urin radi analize.

U ponedjeljak je na području Osječko-baranjske županije bilo ukupno šest prometnih nesreća u kojima je lakše ozlijeđeno sedmero ljudi.

Za počinjene prekršaje predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 22 300 kuna ili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 6 negativnih prekršajnih bodova.

