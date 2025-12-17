Obavijesti

POKUŠAJ FEMICIDA

Muškarac (56) iz Varaždina pokušao zadaviti dvije žene!

Muškarac (56) iz Varaždina pokušao zadaviti dvije žene!
Nakon ispitivanja, državno odvjetništvo donijelo je rješenje o provođenju istrage zbog dva kaznena djela teškog ubojstva u pokušaju, objavio je DORH

Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu pokrenulo je istragu protiv 56-godišnjeg muškarca zbog sumnje da je početkom prosinca pokušao ubiti dvije bliske ženske osobe. Osumnjičeniku je, na prijedlog tužiteljstva, određen istražni zatvor, izvijestili su u utorak iz Državnog odvjetništva, objavio je DORH. Postoji osnovana sumnja da je 56-godišnjak 4. prosinca ove godine na području Varaždinske županije, s namjerom da ih usmrti, napao dvije bliske ženske osobe koje je i ranije zlostavljao. Sumnja se da je prvo fizički nasrnuo na 29-godišnjakinju (rođ. 1996.), hvatajući je i stišćući za vrat. Kada joj je u pomoć priskočila 52-godišnjakinja (rođ. 1973.), osumnjičenik je i nju počeo daviti rukama i koljenom. U svom naumu nije uspio jer su se žrtve uspjele osloboditi i pobjeći.

Nakon ispitivanja, državno odvjetništvo donijelo je rješenje o provođenju istrage zbog dva kaznena djela teškog ubojstva u pokušaju. Sutkinja istrage Županijskog suda u Varaždinu prihvatila je prijedlog tužiteljstva i odredila 56-godišnjaku istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke te zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.

