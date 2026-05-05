Nije prilagodio brzinu uvjetima na cesti pa udario u rubnik i pao na kolnik, preminuo u bolnici u Varaždinu
NIJE PRILAGODIO BRZINU
Tragedija u blizini Varaždina: Muškarac pao s električnog romobila, preminuo je u bolnici
U prometnoj nesreći koja se dogodila u ponedjeljak oko 14.40 sati u Gornjem Kućanu u okolici Varaždina, život je izgubio 56-godišnji muškarac. Prema informacijama policije, upravljao je električnim romobilom i kretao se Varaždinskom ulicom. Brzinu nije prilagodio uvjetima i stanju ceste zbog čega nije mogao pravodobno reagirati na prepreke koje se u takvim uvjetima mogu očekivati.
Zbog toga je prednjim dijelom romobila udario u rubni kamen, nakon čega je pao na kolnik.
Ozlijeđenom muškarcu pružena je liječnička pomoć u Općoj bolnici Varaždin, no preminuo je od zadobivenih ozljeda.
