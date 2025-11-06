Obavijesti

News

Komentari 0
UŽAS

Muškarac (62) preminuo kraj Varaždina u prevrtanju traktora

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: < 1 min
Muškarac (62) preminuo kraj Varaždina u prevrtanju traktora
ilustracija | Foto: Jurica Galoic/PIXSELL, ilustracija

Tijelo nesretnog muškarca prevezeno je na Odjel patologije Opće bolnice Varaždin

Smrtno je stradao muškarac (62) u srijedu u Ključu u prevrtanju traktora, javila je varaždinska policija. Kako je javila policija, vozio je traktorom s pridodanim plugovima te se kretao njivom na predjelu zvanom Brazine.

KOD VIROVITICE Neregistriranim traktorom je 'krivudao' po cesti s 3,5 promila
Neregistriranim traktorom je 'krivudao' po cesti s 3,5 promila



U jednom je trenutku kotačima prešao na obližnju uzbrdicu, zbog čega je došlo do prevrtanja traktora i pada vozača na tlo. Traktor se pritom prevrnuo na vozača, uslijed čega je preminuo na mjestu događaja.

TEŠKE NESREĆE NA TRAKTORU Muškarac poginuo kraj Vrbovca, orao je njivu pa se prevrnuo
Muškarac poginuo kraj Vrbovca, orao je njivu pa se prevrnuo



Smrt je konstatirala liječnica ekipe Zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije, dok je mrtvozornica naložila medicinsku obdukciju. Tijelo nesretnog muškarca prevezeno je na Odjel patologije Opće bolnice Varaždin.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Huligani su tjerali i čovjeka koji je 1991. branio Vukovar: 'Branio sam svoju domovinu Hrvatsku'
ZNAČI LI IM TO IŠTA?

Huligani su tjerali i čovjeka koji je 1991. branio Vukovar: 'Branio sam svoju domovinu Hrvatsku'

Marko Veselinović iz splitske Prosvjete je 1991. kao policajac branio Vukovar. Smireno je razgovarao sa crnokošuljašima koji su upali na priredbu, nije ih se bojao. Želio je zaštititi djecu
Nicolierova majka uoči pogreba: Ne želim zastave HOS-a, BBB-a, Torcide, Tigrova. Ovo je sprovod
SPROVOD U ČETVRTAK

Nicolierova majka uoči pogreba: Ne želim zastave HOS-a, BBB-a, Torcide, Tigrova. Ovo je sprovod

Obitelj je posebno naglasila da ne želi navijačke zastave, bengalske baklje ni obilježja udruga ili navijačkih skupina poput BBB-a, Torcide, Armade, Tigrova, HOS-a, Paukova ili Gromova
Sa službenog YouTubea Sabora uklonjena snimka skandaloznog okruglog stola o Jasenovcu...
GOVORILI DA JE TO BIO RADNI LOGOR...

Sa službenog YouTubea Sabora uklonjena snimka skandaloznog okruglog stola o Jasenovcu...

Okrugli stol pod nazivom "Znanstveni pristup istraživanju žrtava Jasenovca" održan je 28. listopada, održavanje ovog događaja u Saboru odmah je izazvalo brojne kritike...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025