Muškarac (62) preminuo kraj Varaždina u prevrtanju traktora

Smrtno je stradao muškarac (62) u srijedu u Ključu u prevrtanju traktora, javila je varaždinska policija. Kako je javila policija, vozio je traktorom s pridodanim plugovima te se kretao njivom na predjelu zvanom Brazine.





U jednom je trenutku kotačima prešao na obližnju uzbrdicu, zbog čega je došlo do prevrtanja traktora i pada vozača na tlo. Traktor se pritom prevrnuo na vozača, uslijed čega je preminuo na mjestu događaja.





Smrt je konstatirala liječnica ekipe Zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije, dok je mrtvozornica naložila medicinsku obdukciju. Tijelo nesretnog muškarca prevezeno je na Odjel patologije Opće bolnice Varaždin.