KAOS NA KANARIMA

Muškarac (80) u Španjolskoj pokušao ukrcati mrtvu suprugu na let! 'Uhićen je, istraga traje'

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Muškarac (80) u Španjolskoj pokušao ukrcati mrtvu suprugu na let! 'Uhićen je, istraga traje'
Foto: canva, ilustracija

Radnici u zračnoj luci u Tenerifeu primijetili su da nešto nije kako treba te su prišli muškarcu koji je gurao suprugu u invalidskim kolicima. Kad su dodirnuli ženu, bila je hladna, shvatili su da ne diše...

Admiral

Muškarac (80) uhićen je na aerodromu na Kanarskim otocima nakon što je pokušao ukrcati svoju mrtvu suprugu na let.

Radnici u zračnoj luci u Tenerifeu primijetili su da nešto nije kako treba te su prišli muškarcu koji je gurao suprugu u invalidskim kolicima. Kad su dodirnuli ženu, bila je hladna, shvatili su da ne diše, odmah su aktivirali Hitne službe.

Muškarac je kasnije kazao nadležnim službama kako mu je supruga preminula nekoliko sati ranije, na aerodromu.

AVIOKOMPANIJA KAŽE DA NIJE TAKO... Putnici u šoku: 'Obitelj je na let ukrcala svoju mrtvu baku! Rekli su da je umorna i da spava...'
Putnici u šoku: 'Obitelj je na let ukrcala svoju mrtvu baku! Rekli su da je umorna i da spava...'

Uhitili su ga, kažu da surađuje u istrazi. On tvrdi kako je zračna luka nekako 'kriva' za njezinu smrt, detalji još nisu poznati.

- Istraga je u tijeku, utvrđuje se uzrok smrti i je li bilo zločina - piše Daily Mail...

Da ovakve situacije nisu rijetkost potvrđuje i slučaj s kraja prošle godine, kad je obitelj pokušala ukrcati mrtvu ženu na let u Španjolskoj...

