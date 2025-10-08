Muškarac i djevojka se potukli kraj Bjelovara: Bili su pijani, a čeka ih 'masna' kazna...

Muškarac (32) i djevojka (22) potukli su se u utorak oko 20 sati u Velikom Trojstvu kod Bjelovara. Jedno drugo su udarali, a policija je utvrdila da su oboje bili pijani, piše bjelovarsko-bilogorska policija.

Muškarac je bio pod utjecajem 1,89 promila, a djevojka pod utjecajem 1,32 promila. Policija ih je smjestila u posebne prostorije dok se nisu otrijeznili.

Zbog narušavanja javnog reda i mira, slijedi im optužni prijedlog. Čeka ih novčana kazna do čak dvije tisuće eura.