Policija ih je smjestila u posebne prostorije dok se nisu otrijeznili. Zbog narušavanja javnog reda i mira, slijedi im optužni prijedlog
U VELIKOM TROJSTVU
Muškarac i djevojka se potukli kraj Bjelovara: Bili su pijani, a čeka ih 'masna' kazna...
Čitanje članka: < 1 min
Muškarac (32) i djevojka (22) potukli su se u utorak oko 20 sati u Velikom Trojstvu kod Bjelovara. Jedno drugo su udarali, a policija je utvrdila da su oboje bili pijani, piše bjelovarsko-bilogorska policija.
Muškarac je bio pod utjecajem 1,89 promila, a djevojka pod utjecajem 1,32 promila. Policija ih je smjestila u posebne prostorije dok se nisu otrijeznili.
Zbog narušavanja javnog reda i mira, slijedi im optužni prijedlog. Čeka ih novčana kazna do čak dvije tisuće eura.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku