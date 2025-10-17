Obavijesti

News

NOVI SLUČAJ PREVARE

Muškarac iz okolice Bjelovara prevaren za 13.000 eura: Obećavali su mu brzu zaradu...

Piše hina,
Muškarac iz okolice Bjelovara prevaren za 13.000 eura: Obećavali su mu brzu zaradu...
Foto: CANVA, ilustracija

Policija je pokrenula kriminalističko istraživanje. Građane upozoravaju da nikad ne dijele bankovne podatke, brojeve kartica i sigurnosne kodove te da budu oprezni prema pozivima osoba koje nude brzu zaradu...

Muškarac (69) s područja Štefanja u okolici Bjelovara ostao je bez oko 13 tisuća eura nakon što ga je lažni broker zaveo obećanjem brze zarade ulaganjima u naftu i zlato.Prijevara se dogodila početkom srpnja ove godine kada je nepoznata osoba nazvala muškarca i predstavila se kao broker.

Uvjerio ga je da umjesto njega može ulagati novac u naftu i zlato, uz obećanje velike zarade. Za to mu je trebao samo pristanak i osnovne podatke s bankovne kartice.

NEVJEROJATAN SLUČAJ Prevarena 21 obitelj branitelja: 'Izgubili smo domove, uništili su nam živote s uzgojem jagoda'
Prevarena 21 obitelj branitelja: 'Izgubili smo domove, uništili su nam živote s uzgojem jagoda'

Nedugo nakon razgovora, muškarac je u mobilnoj aplikaciji svoje banke primijetio dvije transakcije izvršene bez njegova znanja. Novac je prebačen na račun lažnog brokera. S računa mu je ukupno nestalo oko 13 tisuća eura.

Policija je pokrenula kriminalističko istraživanje. Građane upozoravaju da nikad ne dijele bankovne podatke, brojeve kartica i sigurnosne kodove te da budu oprezni prema pozivima osoba koje nude brzu zaradu ili poslove bez rizika.

UPLATILA NOVAC U DVA NAVRATA Žena (74) iz Šibenika htjela je trgovati kriptovalutama: Prevarili su je za 150.000 eura
Žena (74) iz Šibenika htjela je trgovati kriptovalutama: Prevarili su je za 150.000 eura
