Muškarac iz Tribunja preležao vikend u pritvoru jer je otvorio konobu za sedmoricu prijatelja

Muškarac (48) iz Tribunja je proveo vikend u pritvoru jer je otvorio svoju konobu za sebe i sedmoricu prijatelja, sad mu prijeti kaznena prijava za širenje zaraze i zatvorska kazna do 3 godine

<p>Muškarac iz <strong>Tribunja </strong>doveo je sedmoricu svojih prijatelja u svoju konobu, koja je zatvorena još od rujna. Policija ih je našla u konobi, najvjerojatnije jer su ih prijavili susjedi. Sedam gostiju je legitimirano, a vlasnik je pritvoren. </p><p> - Da li treba zatvorit? Pa je, na neki način kriminal, može čak nekoga stajat života. To je tako jedna situacija, on ne može znati kud ću ja kasnije otići i kud ću taj virus prenijeti - rekao je <strong>Nedjeljko Jelić</strong> iz Pirovca za <a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/korona/3940896/policija-u-zatvorenoj-konobi-u-tribunju-zatekla-48-godisnjeg-vlasnika-i-sedmoricu-muskaraca-svi-su-legitimirani-a-vlasnik-pritvoren/">RTL Danas</a>. </p><p>Do petka, ovo malo okupljanje bi podlijegalo prekršajnoj prijavi i novčanoj kazni, a sad je za kaznenu prijavu za širenje zaraze s mogućnošću zatvorske kazne do 3 godine. Policija se konzultirala s Državnim odvjetništvom koje je zaključilo da se radi o kaznenom djelu širenja i prenošenja zarazne bolesti po novom zakonu, a načelnik Stožera Civilne zaštite Općine Tribunj smatra da vlasnik nije trebao prespavati u pritvoru dva dana. </p><p> - Taj restoran praktično nije otvorija niti radija, nego su se oni našli čisto na jednom privatnom druženju, igrali su malo karte i napravili večeru. Mogli su izabrati bilo koju drugu lokaciju za druženje i ne bi bilo nikakvih problema. Ali opet je činjenica da vlasnik objekta dva dana prespavao u policijskoj postaji zato što je otvorio objekt zbog nekog druženja, nema smisla - rekao je načelnik <strong>Ante Perkov.</strong></p><p>Uz ovo pritvaranje vlasnika restorana, vodička policija danas je izdala i dvije opomene zbog nenošenja maski u zatvorenom prostoru.</p>