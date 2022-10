Muškarac koji je bježao kroz Kaštela i skrivio sudar imao je marihuanu, ali ne i vozačku

Muškarac koji je bježeći od policije u ponedjeljak iza 13 sati prouzročio tešku prometnu nesreću na Cesti dr. Franje Tuđmana u Kaštel Starom kod sebe je imao 21,5 grama marihuane i nad njim je još u tijeku kriminalističko istraživanje.

Naime, kako su izvijestili iz PU splitsko-dalmatinske, obavljenim očevidom utvrđeno je kako je 27- godišnji vozač, za kojim je još ranije raspisana tjeralica, osobnim automobilom Chrysler prešao u suprotni kolnički trak i prednjim dijelom vozila udario u drugi automobil, Ford, koji je od siline udara odbačen s ceste te je stražnjim dijelom udario u ogradni dvorišni zid. Tri osobe su lakše ozljeđene. Nakon pružene liječničke pomoći otpuštene su iz bolnice.

Vozač je doveden u službene prostorije.

Podsjetimo, dramatična potjera kroz Kaštela počela je oko 13.10 sati kada su policajci uočili osobno vozilo kojim je upravljao 27-godišnjak s tjeralice. Policajci su ga pokušavali zaustaviti koristeći svjetlosne i zvučne signale izdavši mu zapovijed da se zaustavi, no on se na to oglušio. Nastavio je vožnju i dao se u bijeg. U 13:20 sati u Kaštel Starom došlo je do prometne nesreće. Prema prvoj informaciji, u nesreći je sudjelovao i policijski kombi, no iz PU splitsko-dalmatinske u utorak navode kako se policajac ipak pravovremeno zaustavio. U prometnoj nesreći ozlijeđen je 27-godišnjak, njegov suputnik i još jedna osoba iz drugog vozila.

Temeljem naloga Općinskog prekršajnog suda obavljena je pretraga vozila kojim je upravljao 27-godišnjak. U vozilu je pronađeno i oduzeto šest plastičnih vrećica u kojima se nalazila marihuana. Muškarac s potjernice bit će prijavljen nadležnom sudu zbog posjedovanja droge, ali i izazivanja prometne nesreće. Također, utvrđeno je da 27-godišnjak nema vozačku dozvolu.

