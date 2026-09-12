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ISTRAGA U TIJEKU

Muškarac koji je ubio ženu u Slatini oduzeo si život u zatvoru

Piše 24sata,
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Muškarac koji je ubio ženu u Slatini oduzeo si život u zatvoru
Foto: 24sata
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U tijeku je policijski očevid nadležne policijske postaje, kao i druga postupanja u svrhu utvrđivanja svih okolnosti.

U Zatvoru u Zagrebu u subotu,oko 15.30 sati istražni zatvorenik M.P. počinio je samoubojstvo, izvijestili su iz Ministarstva pravosuđa.

Kako se doznaje, radi se o muškarcu osumnjičenom da je u utorak ubio suprugu.

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O navedenom događaju obaviještena su sva nadležna tijela. 

U tijeku je policijski očevid nadležne policijske postaje, kao i druga postupanja u svrhu utvrđivanja svih okolnosti.

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Muškarac je u utorak navečer u Slatini oštrim predmetom usmrtio suprugu, a osumnjičeni je uhićen na mjestu događaja, izvijestila je tada virovitičko-podravska policija.

Prema dosad prikupljenim informacijama, ženu je usmrtio oko 22 sata, a nakon očevida, koji je trajao od 2,13 do 5,51 sati, tijelo je prevezeno na Odjel patologije Opće bolnice Virovitica. Očevidom je rukovodila dežurna zamjenica Županijskog državnog odvjetništva u Bjelovaru u suradnji s policijskim službenicima Policijske uprave virovitičko-podravske.

Nekoliko sati prije vijesti o njegovoj smrti, glavni ravnatelj policije Nikola Milina predstavio je nalaze izvanrednog nadzora, priznavši da u postupanju policije neposredno prije ubojstva nisu poduzete sve radnje koje su se, s obzirom na poznate rizike, trebale provesti.

Utvrđene su slabosti u organizaciji potrage za osumnjičenikom, angažiranju dodatnih policijskih snaga i komunikaciji između policijske postaje i operativno-komunikacijskog centra, a teža povreda radne discipline utvrđena je kod pet policijskih službenika.

Milina je naveo da je žrtva supruga 21. srpnja prijavila zbog prijetnje, nasilja u obitelji i povrede djetetovih prava, nakon čega ga je policija istog dana uhitila, a državno odvjetništvo odredilo mu je mjere opreza, uključujući zabranu približavanja žrtvi. Krajem kolovoza, na zahtjev žrtve, ukinute su mjere opreza iz kaznenog postupka, dok je zabrana približavanja izrečena u prekršajnom postupku ostala na snazi i, prema nalazu stručnog tima, bila redovito nadzirana.

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Na dan ubojstva, prema Milininim navodima, žrtva je policiju nazvala u 21,10 sati, a policajci su na njezinu adresu stigli deset minuta poslije, no supruga nisu zatekli. Ponudili su joj smještaj u sigurnoj kući, što je odbila, te su nakon pretrage okolnog područja otišli u postaju radi evidentiranja intervencije. Dvadesetak minuta nakon njihova povratka zaprimljena je dojava o ubojstvu.

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Komentari 39
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