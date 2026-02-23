Napao dvije žene u Makarskoj! Jedna ima slomljeni kraželjak

Policija je objavila detalje incidenta u Makarskoj u kojem je u subotu oko 19 sati u Ulici Europske zajednice 29-godišnjak ničim izazvan fizički odgurnuo dvije žene.

One su hodale nakon izlaska iz trgovačkog centra, a nakon napada obje su pale na tlo.

- Liječnička pomoć pružena im je u HMP Makarska, a naknadno je u KBC Split kod jedne od oštećenih utvrđen prijelom četvrtog lumbalnog kralješka te je zadržana na daljnjem liječenju.

Policija navodi da je osumnjičenik, koji ima psihičkih poteškoća, uhićen. Nad njim je provedeno kriminalističko istraživanje te će biti priveden pritvorskom nadzorniku uz kaznenu prijavu.