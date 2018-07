Muškarac obolio od ospica i kod Splita, liječi se kod kuće

Prvi slučaj ospica u ovoj godini zabilježen je i na splitskom području, i to kod 35-godišnjeg švedskog državljanina porijeklom iz BiH koji je u ponedjeljak u splitskoj bolnici zatražio liječničku pomoć zbog ospica koje su mu naposljetku i utvrđene, no u blažem obliku, te se već pet dana nalazi na kućnoj njezi.

Predstojnik Klinike za infektologiju splitskog KBC-a Boris Lukšić u petak je Hini potvrdio kako se još prije pet dana na njihov hitni prijem javio muškarac sa sumnjom na ospice, kojega nakon učinjenih pretraga i utvrđene bolesti nisu hospitalizirali, već su ga uputili na kućnu njegu.



- Nakon što je muškarac zatražio pomoć u bolnici posumnjali smo da bi se moglo raditi o ospicama. Napravili smo sve pretrage, od urina i krvi do brisa na virus morbila, nakon čega je utvrđeno da su uzorci pozitivni. To nam je prvi slučaj ospica ove godine u bolnici - kazao je Lukšić.



- Pacijent je dobrog općeg stanja, stavljen je pod kućni nadzor, o svemu je obaviještena Epidemiološka služba i naš bolnički epidemiolog, a poduzete su i sve potrebne mjere po naputku koje se trebaju odraditi. Gospodin s ospicama je već bio na jednoj kontroli - dodao je Lukšić i naglasio kako se radi o blažoj kliničkoj slici ospica.



Šef Epidemiološke službe Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije Ivo Petrić za Hinu je rekao da se pacijent relativno brzo razbolio nakon dolaska u Hrvatsku, da ima blagu sliku bolesti, te da je cijelo vrijeme bio u kući. Kazao je i da su liječnici napravili i pretrage nad članovima njegove obitelji koji su s njim stigli u Hrvatsku, ali da kod njih za sada nema zaraze.



- Nama u Zavodu ovo nije prvi slučaj ospica. Prije mjesec dana je od ospica oboljela jedna državljanka Velike Britanije, ali je brzo otputovala van naše zemlje. Te se situacije događaju jer ljudi i ne znaju da su u inkubaciji i da će se razboliti - kazao je Petrić.



Neslužbeno se doznaje kako je Šveđanin desetak dana prije dolaska u Hrvatsku boravio u Bosanskoj Dubici u Republici Srpskoj, gdje je bio u kontaktu s osobom koja je također imala temperaturu i osip. Sada se 35- godišnjak nalazi na širem trogirskom području.



Iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) u četvrtak su izvijestili da je do 5. srpnja u Dubrovačko-neretvanskoj županiji potvrđeno sedamnaest oboljelih od ospica (16 laboratorijski potvrđenih i jedan bez laboratorijske potvrde, klinički i epidemiloški kompatibilan). Petnaestero oboljelih su epidemiološki povezani s prvim bolesnikom koji se najvjerojatnije zarazio na Kosovu, a jedan se bolesnik najvjerojatnije zarazio u Francuskoj.

Većina oboljelih su odrasle osobe, a četvero oboljelih je mlađe od pet godina starosti.

Prvi potvrđeni bolesnik u Dubrovačko-neretvanskoj županiji obolio je 19. svibnja, a zadnji bolesnik kod kojeg je bolest laboratorijski potvrđena je obolio 15. lipnja, kažu u HZJZ-u. Navode i kako su ospice prije nekoliko dana potvrđene u Splitsko-dalmatinskoj županiji, dok je kod jedne pacijentice iz Zadarske županije postavljena sumnja na ospice i ona je u obradi. U oba se slučaja najvjerojatnije radi o zaražavanju u inozemstvu (tzv. importirane ospice).