Zagrebački vatrogasci danas su nešto prije 14 sati dobili dojavu da je netko pao u Savu s Mosta Slobode. Jedan tim krenuo je na Most mladosti kako bi presreli muškarca, a vatrogasi sa Žitnjaka spustili su se do rijeke, a na intervenciju je izašao i vatrogasni quad s dronom.

Kako je rijeka brza, postojala je mogućnost da je već osoba prošla i Most mladosti, a s obzirom na brzinu rijeke nisu mogli odmah krenuti čamcem. Do 'kaskada' su stigla i tri vatrogasna vozila koja su pregledavala to područje.

Oko 14.43 vatrogasac na quadu javio je kako je naišla gospođa sa psom koja kaže kako je uzvodno čula zapomaganje čovjeka iz rijeke. Nekoliko minuta kasnije vatrogasac je uočio čovjeka koji se držao uz obalu s desne strane mosta te ga je ubrzo i izvukao na kopno.

Muškarac je bio priseban, a ubrzo je stigla i Hitna pomoć koja ga je odnijela na nosilima jer se žalio na bolove u leđima.

Muškarac je policiji rekao kako je u Savu upao slučajno.