TEŠKE NESREĆE NA TRAKTORU

Muškarac poginuo kraj Vrbovca, orao je njivu pa se prevrnuo

Piše Ivan Hruškovec,
Čitanje članka: < 1 min
ILUSTRACIJA | Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

Kraj Vrbovca je poginuo muškarac dok je orao njivu, a u blizini Pokupskog teško je ozlijeđen 56-godišnjak koji je izvlačio trupce te su ga helikopterom prebacili u KB Dubrava

Muškarac (76) poginuo je u nedjelju dok je orao njivu u mjestu Valetić, na vrbovečkom području. Kako je izvijestila policija, on je traktorom bez kabine zagrebačkih tablica orao njivu. U jednom trenu traktor se prevrnuo u nisko raslinje na nižu razinu parcele, prikliještio mu tijelo i nanio ozljede uslijed kojih je na mjestu događaja preminuo.

Tijelo je prevezeno u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku.

U blizini Pokupskog, jučer je teško ozlijeđen i 56-godišnjak. On je oko 8.50 sati u mjestu Roženica neregistriranim traktorom marke IMT, na koji su bili priključeni vitlo i prikolica, izvlačio trupce pri čemu se traktor na neutvrđeni način pokrenuo, pri čemu je 56-godišnjak teško ozlijeđen.

 Helikopterskom hitnom medicinskom službom ozlijeđeni muškarac prevezen je u Kliničku bolnicu Dubrava.
 

