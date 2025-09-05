Muškarac pokušao ući u Ured predsjednika: 'U autu je bomba'

Muškarac srednjih godina verbalno se sukobio s djelatnicima osiguranja pred kompleksom Ureda predsjednika na Pantovčaku u petak ujutro, piše Jutarnji. Navodno je pokušao i neovlašteno ući u kompleks.

Nesuvislo je govorio pa rekao i da u nedaleko parkiranom automobilu kojim se dovezao do Pantovčaka ima bombu. Incident je neslužbeno potvrđen i za 24sata. Pozvali su policiju te ga priveli. Pretragom automobila nisu pronašli eksploziv i oružje.