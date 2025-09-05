Nesuvislo je govorio pa rekao i da u nedaleko parkiranom automobilu kojim se dovezao do Pantovčaka ima bombu. Priveli su ga
DRAMA NA PANTOVČAKU
Muškarac pokušao ući u Ured predsjednika: 'U autu je bomba'
Čitanje članka: < 1 min
Muškarac srednjih godina verbalno se sukobio s djelatnicima osiguranja pred kompleksom Ureda predsjednika na Pantovčaku u petak ujutro, piše Jutarnji. Navodno je pokušao i neovlašteno ući u kompleks.
Nesuvislo je govorio pa rekao i da u nedaleko parkiranom automobilu kojim se dovezao do Pantovčaka ima bombu. Incident je neslužbeno potvrđen i za 24sata. Pozvali su policiju te ga priveli. Pretragom automobila nisu pronašli eksploziv i oružje.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku