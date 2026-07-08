Muškarac s 2,88 promila sjeo na traktor kod Pakraca pa se zabio u parkirani auto

U utorak oko 9.50 sati u Požegi u Zrinskoj ulici, u prometu je zatečen muškarac (52), vozač, koji je pod utjecajem alkohola od 2,26 promila upravljao osobnim automobilom.

Budući da je postojala opasnost da će nastaviti s činjenjem prekršaja vozač je smješten u posebnu prostoriju policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva i protiv njega slijedi prekršajni nalog zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Istog dana oko 19.50 sati u mjestu Poloje, policijski službenici su u prometu zatekli 29-godišnjeg vozača koji je također bio pod utjecajem alkohola i upravljao teretnim automobilom, napuhao je 2,06 promila. Osim alkohola policija je preliminarnim testiranjem kod vozača je utvrdila prisutnost droga u organizmu, no on je odbio vađenje krvi i urina. Vozač je uhićen.

Niz uhićenih vozača pod utjecajem alkohola nastavljen je nešto kasnije na području Pakraca. Oko 20.10 sati u Ulici Matije Gupca, 29-godišnji vozač koji je pod utjecajem alkohola od 2,88 promila upravljao je traktorom, nije se kretao sredinom obilježene prometne trake te je desnim dijelom priključnog stroja, malčer, udario u desnu bočnu stranu parkiranog osobnog automobila, a kojeg je prethodno parkirao 23-godišnjak.

Sva trojica uhićenih vozača koji su upravljali vozilima pod utjecajem alkohola uhićena su i smještena u prostorije policije te zadržani do prestanka djelovanja opojnih sredstava, protiv svo trojice slijede prekršajni nalozi zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama.