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PREVARIO GA 'BROKER'

Muškarac s Krka bio je uvjeren da 'odmrzava' novac na računu, ostao bez 30.000 eura

Piše HINA,
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Muškarac s Krka bio je uvjeren da 'odmrzava' novac na računu, ostao bez 30.000 eura
Ilustracija | Foto: Luka Antunac/PIXSELL
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76-godišnjeg hrvatskog državljana početkom rujna ove godine je telefonski kontaktirala nepoznata muška osoba, lažno se predstavljajući kao broker financijske ustanove.

Vjerujući da plaća naknade za "odmrzavanje" novac na bankovnom računu inozemne banke 76-godišnjak s Krka izgubio je 30.000 eura koje je uplatio lažnom brokeru, izvijestila je primorsko-goranska policija u petak.

Tog 76-godišnjeg hrvatskog državljana početkom rujna ove godine je telefonski kontaktirala nepoznata muška osoba, lažno se predstavljajući kao broker financijske ustanove. Lažni broker ga je doveo u zabludu tvrdeći da mu može pomoći vratiti "zamrznuti" novac.

Zauzvrat je tražio da mu uplati novac za razne provizije i potrebe postupka, a 76-godišnjak je pristao te do 12. listopada u više navrata osumnjičenom počinitelju uplatio oko 30.000 eura, dok nije shvatio da je prevaren te slučaj prijavio policiji.

Apeliramo na građane da budu izuzetno oprezni i da ne vjeruju nepoznatim osobama koje tvrde da predstavljaju agencije, burze ili financijske stručnjake te nude "povrat izgubljenih novčanih sredstava ili uloga", ističe policija.

Građanima preporučuje da nikad ne uplaćuju dodatni novac kako bi "oslobodili" ili "povećali likvidnost" navodno pronađenih sredstava, ne skeniraju nepoznate QR kodove i ne ustupaju pristup svojim bankovnim računima ili mobilnom bankarstvu nepoznatim osobama.

Policija naglašava da legitimne tvrtke i institucije nikada od građana neće tražiti uplate na račune fizičkih osoba radi povrata novca ili plaćanja "poreza na novčanik".

Ukoliko posumnjate da ste žrtva prijevare, odmah obavijestite svoju banku i događaj prijavite policiji na broj 192, navodi Policijska uprava primorsko-goranska.

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