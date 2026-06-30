Muškarac spolno zlostavljao dijete na sjeveru Hrvatske. Sud ga je poslao u istražni zatvor

Županijsko državno odvjetništvoje pred Županijskim sudom upodiglo optužnicu protiv državljanina Republike Hrvatske (27) kojom se tereti za počinjenja kaznenih djela teškog kaznenog djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta.

Tereti ga se da je počinio kaznena djela iz članka 166. stavka 1. u vezi članka 158. stavka 1. Kaznenog zakona i spolne zlouporabe djeteta mlađeg od petnaest godina iz članka 158. stavka 1. Kaznenog zakona.

Optužnicom se okrivljenik tereti da je od rujna do studenog 2025., na području Međimurske županije, počinio navedena kaznena djela.

Optužnicom je, između ostalog, predloženo da se protiv okrivljenika produlji istražni zatvor u kojem se trenutno nalazi zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.