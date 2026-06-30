Obavijesti

News

STRAVA

Muškarac spolno zlostavljao dijete na sjeveru Hrvatske. Sud ga je poslao u istražni zatvor

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: < 1 min
Muškarac spolno zlostavljao dijete na sjeveru Hrvatske. Sud ga je poslao u istražni zatvor
Foto: Canva
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Optužnicom je, između ostalog, predloženo da se protiv okrivljenika produlji istražni zatvor u kojem se trenutno nalazi zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela

Županijsko državno odvjetništvoje pred Županijskim sudom upodiglo optužnicu protiv državljanina Republike Hrvatske (27) kojom se tereti za počinjenja kaznenih djela teškog kaznenog djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta.

PRONAŠLI INKRIMINIRAJUĆI MATERIJAL Muškarac (34) s istoka Hrvatska završio u pritvoru. Sumnjaju da je spolno zlostavljao djecu...
Muškarac (34) s istoka Hrvatska završio u pritvoru. Sumnjaju da je spolno zlostavljao djecu...

Tereti ga se da je počinio kaznena djela iz članka 166. stavka 1. u vezi članka 158. stavka 1. Kaznenog zakona i spolne zlouporabe djeteta mlađeg od petnaest godina iz članka 158. stavka 1. Kaznenog zakona.

Optužnicom se okrivljenik tereti da je od rujna do studenog 2025., na području Međimurske županije, počinio navedena kaznena djela.

NEVJEROJATNO Karlovac: Osumnjičen da je spolno zlostavljao dijete, a sudac ga pustio na slobodu!
Karlovac: Osumnjičen da je spolno zlostavljao dijete, a sudac ga pustio na slobodu!

Optužnicom je, između ostalog, predloženo da se protiv okrivljenika produlji istražni zatvor u kojem se trenutno nalazi zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
VIDEO Tuča veličine teniske loptice kod Vrlike: 'Strašno je lupalo, uništeni su nam vrtovi'
NEVRIJEME U DALMATINSKOJ ZAGORI

VIDEO Tuča veličine teniske loptice kod Vrlike: 'Strašno je lupalo, uništeni su nam vrtovi'

Lokalno su mogući izraženiji pljuskovi praćeni grmljavinom i prolazno jakim, na udare i olujnim vjetrom. Moguća je obilnija oborina u kratkom vremenskom razdoblju, osobito u Lici - upozorava DHMZ
UŽAS U NJEMAČKOJ Najmanje petero ljudi ubijeno u pucnjavi!
UHITILI SU OSUMNJIČENIKA

UŽAS U NJEMAČKOJ Najmanje petero ljudi ubijeno u pucnjavi!

U Njemačkoj je u ponedjeljak došlo do tragične pucnjave u kojoj je najmanje petero mrtvih
Dabro će snimiti 'domoljubni' album: Za pjesmu 'Tjeraju me do tamnice puste' snimam spot
SLOŽIO LISTU HITOVA

Dabro će snimiti 'domoljubni' album: Za pjesmu 'Tjeraju me do tamnice puste' snimam spot

Zastupnik Domovinskog pokreta od ranije je poznat po izvođenju ustaških pjesama. Snimanje kako je najavio novog albuma kreće u kolovozu. Ranije je kažnjen s 700 eura zbog stihova 'U Madridu grobnica od zlata...'

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026