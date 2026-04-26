PAO NA SRUŠENA STABLA

Muškarac teško ozlijeđen pri polijetanju 'zmajem' u Kraguju: Krilom je zapeo o krošnju i pao

Piše Bruno Serdar,
Foto: HGSS

Zbog krivog hvatanja zračne struje nakon 200 metara došlo do zanošenja zmaja i zahvaćanja lijevog krila o krošnju drveta te pada i udara tijela 46-godišnjaka u srušena stabla

U subotu oko 14.10 sati ispred planinarskog doma u mjestu Kraguj, 46-godišnjak je započeo polijetanje ovjesnom jedrilicom tzv. 'zmaj' te je zbog krivog hvatanja zračne struje nakon 200 metara došlo do zanošenja zmaja i zahvaćanja lijevog krila o krošnju drveta te pada i udara tijela 46-godišnjaka u srušena stabla. On je teško ozlijeđen, a vezano za navedeno slijedi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu.

Unesrećeni je helikopterom HHMS-a transportiran u Osijek.

O događaju je obaviještena i Agencija za zrakoplovne nesreće, kao i sve ostale nadležne službe. 

