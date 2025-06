Muškarac tvrdio da su strani radnici napali curicu (13) u Stupniku. Policija: To je bila laž

Zagrebačka policija je, nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, prekršajno prijavila B. V. (59) zbog širenja lažne vijesti, navodeći kako su četvorica stranih radnika u Stupniku napala 13-godišnju djevojčicu.

Policijska uprava zagrebačka (PUZ) je, ne navodeći identitet počinitelja, izvijestila da će protiv 59-godišnjaka prekršajnom sudu podnijeti optužni prijedlog zbog prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, odnosno zbog širenja ili izmišljanja lažnih vijesti kojima se remeti mir i spokojstvo građana.

Kriminalističko istraživanje je pokrenuto nakon što je policija zaprimila informaciju kako se u četvrtak na društvenim mrežama proširio status B. V., u kojem je naveo da su četvorica stranih radnika na ulici u Stupniku presrela 13-godišnjakinju, nakon čega su je svukli i maltretirali.

Osumnjičeni za širenje lažnih vijesti je u svojem statusu na društvenim mrežama nadodao kako je djevojčicu od daljnjih nasrtaja spasio njegov pas. "Izgrizla je svu četvoricu do krivi. Dvojici je pregrizla podlaktice, slomila jednu šaku do pola… zadnjem je zagrizla lice kod očiju, užas. Krvi na cesti do koljena", zapisao je B. V., tvrdeći da je odmah nazvao 112 te da je brigu o djevojčici preuzela susjeda.

Prema pisanju medija, policija je u četvrtak potvrdila da o navodnom incidentu nije zaprimljena dojava niti je došlo do policijske intervencije. Nakon zaprimljene informacije s društvene mreže, policija je najavila izvide koji su tijekom današnjeg dana dovršeni.

Mediji su dodali kako je objava na društvenim mrežama privukla pozornost brojnih građana, uključujući samoprozvane "narodne novinare" koji su bez ikakve provjere počeli širiti priču i komentirati navodni incident.

Prema Zakonu o prekršajima protiv javnog reda i mira, tko izmišlja ili širi lažne vijesti kojima se remeti mir i spokojstvo građana, kaznit će novčanom kaznom od 700 do 4000 eura ili kaznom zatvora do 30 dana.