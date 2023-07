Muškarca (32) sumnjiče da je gliserom pokosio drugi brod u Splitu i usmrtio 80-godišnjaka

Policijski Službenici Službe općeg kriminaliteta dovršili su kriminalističko istraživanje nad 32-godišnjim hrvatskim državljaninom za kojeg je utvrđeno postojanje osnovane sumnje da je ostvario obilježja kaznenog djela protiv sigurnosti prometa Ugrožavanje posebnih vrsta prometa iz članka 224. st.2 i 6. Kaznenog zakona.

POGLEDAJTE VIDEO:

Utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 32-godišnjak 11. srpnja 2023.godine oko 08:45 sati na otvorenom moru jugozapadno od ulaza u gradsku luku Split, upravljajući plovilom teško prekršio propise o sigurnosti pomorskog prometa tako što je zanemario važnost savjesnog izviđanja i promatranja radi potpune procjene situacije, a isto tako zanemario je i važnost kretanja sigurnom brzinom u plovidbi, te je velikom brzinom koja je bila neprimjerena intenzitetu pomorskog prometa i broju plovila, udario svojim plovilom u brod kojim je upravljao 80-godišnjak koji je uslijed zadobivenih ozljeda na mjestu smrtno stradao.

Podsjetimo, do sudara dva broda došlo je 11. srpnja. Djelatnici Lučke kapetacije uočili su tijelo muškarca kojeg su izvadili iz mora na brod, doveli do kopna i obavijestili policiju. Daljnom istragom došli su do 32-godišnjaka. Protiv njega je podnesena kaznena prijava nadležnom Općinskom državnom odvjetništvu u Splitu.