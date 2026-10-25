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PRIJETIO TROJE NOVINARA

Muškarca (70) u Zagrebu su prijavili za prijetnje novinarima

Piše 24sata,
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Muškarca (70) u Zagrebu su prijavili za prijetnje novinarima
Split: Korteo Torcide prema stadionu Poljud | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Osumnjičeni je u zakonskom roku predan pritvorskom nadzorniku, a protiv njega je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu zbog sumnje na kazneno djelo prijetnje.

Zagrebačka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 70-godišnjakom kojeg sumnjiči da je prijetio troje novinara zbog obavljanja njihova posla. Prema sumnjama policije, muškarac je 18. listopada 2026. godine na društvenoj mreži, ispod objave kolaža s fotografijama troje novinara, napisao komentar prijetećeg sadržaja.

– S obzirom na sadržaj i kontekst u kojem je objavljen, komentar je kod oštećenih izazvao uznemirenost i strah za vlastiti život – izvijestila je policija.

Osumnjičeni je u zakonskom roku predan pritvorskom nadzorniku, a protiv njega je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu zbog sumnje na kazneno djelo prijetnje.

Iz policije podsjećaju da Ministarstvo unutarnjih poslova i Hrvatsko novinarsko društvo surađuju na temelju Protokola o postupanju policije u slučajevima kaznenih djela počinjenih na štetu novinara.

Ističu da ozbiljno shvaćaju sve prijetnje i napade na novinare povezane s njihovim poslom te poduzimaju potrebne mjere radi zaštite oštećenih i procesuiranja počinitelja.

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