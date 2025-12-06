Obavijesti

News

Komentari 18
SVE PRIZNAO...

Muškarca koji je napao Radetu u Zadru sud pustio na slobodu. Vrijeđao ga, pljunuo, gađao...

Piše HINA.,
Čitanje članka: < 1 min
Muškarca koji je napao Radetu u Zadru sud pustio na slobodu. Vrijeđao ga, pljunuo, gađao...
Zadar: 7. Sjednica Gradskog vijeća Grada Zadra | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Okrivljeni R.M. (1996.) na ispitivanju je u potpunosti priznao počinjenje prekršaja i izrazio kajanje..

Muškarca koji je u četvrtak verbalno i fizički napao predsjednika zadarskog SDP-a Daniela Radetu sud je pustio na slobodu nakon što je utvrđeno da ne postoje zakonski razlozi za njegovo zadržavanje, priopćeno je u subotu sa zadarskog suda.

Okrivljeni R.M. (1996.) na ispitivanju je u potpunosti priznao počinjenje prekršaja i izrazio kajanje, navodi se u priopćenju. Pred dežurnog suca Prekršajnog odjela Općinskog suda u Zadru doveden je jučer nakon što je policija protiv njega podigla optužni prijedlog zbog prekršaja protiv javnog reda i mira.

HRVATISTAN SDP osudio napad na Radetu: Ovi na vlasti pridonose sve agresivnijoj klimi u Hrvatskoj
SDP osudio napad na Radetu: Ovi na vlasti pridonose sve agresivnijoj klimi u Hrvatskoj

Okrivljeniku se stavljalo na teret da je prošlog četvrtka oko 23,50 sati na Trgu pet bunara u Zadru, na javnom prostoru dostupnom većem broju građana, u vidno alkoholiziranom stanju (2,29 promila), na naročito drzak i nepristojan način narušavao javni red i mir te verbalno i fizički napao Radetu.

Prema navodima iz policijskog optužnog prijedloga, R.M. je, u trenutku kada su Daniel Radeta i njegova djevojka prolazili pored adventskih kućica, ničim izazvan počeo glasno vikati i vrijeđati ga pogrdnim riječima: „Komunjaro, p.... ti materina smrdljiva komunistička“, zbog čega su se oštećeni udaljili. Kada su se kasnije ponovno vraćali istim putem, okrivljeni je pokušao fizički napasti Radetu zamahnuvši rukom prema njemu, no u tome nije uspio.

SVE JE PRIJAVIO POLICIJI Na Adventu napadnut Daniel Radeta, gađao ga upaljačem i urlao: 'Smrdljiva komunjara!'
Na Adventu napadnut Daniel Radeta, gađao ga upaljačem i urlao: 'Smrdljiva komunjara!'

Narušavanje javnog reda i mira nastavilo se time što je R.M. Radetu pljunuo po leđima, pogodio ga upaljačem te ga nastavio vrijeđati riječima: "P.... ti materina komunjarska, smrade četnički, j.... ti mater komunjarsku, cigane“. Radeta je tada pozvao policiju, dok je okrivljeni nastavio s vikom i vrijeđanjem sve do dolaska policije.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 18
Međimurje pod opsadom, policajac poslao poruku ubojici: 'Ako ovo vidi ili sluša...'
FEMICID U MURSKOM SREDIŠĆU

Međimurje pod opsadom, policajac poslao poruku ubojici: 'Ako ovo vidi ili sluša...'

Nakon ubojstva žene u Murskom Središću, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić upozorava da je riječ o još jednom femicidu u Hrvatskoj, 17. ove godine...
Ovo je skrivena kuća u kojoj su se tajno nalazili i odmarali inspektor Mikulić i drugovi
EKSKLUZIVNO

Ovo je skrivena kuća u kojoj su se tajno nalazili i odmarali inspektor Mikulić i drugovi

NOVI EXPRESS Lovački dom u kojem je Mikulić navodno bio prije uhićenja nalazi se nekoliko kilometara e od granice s Bosnom i Hercegovinom. Mikulić nije jedini poznati koji je dolazio tamo...
Krvavi sveti Nikola: JNA, četnici i Crnogorci cijeli dan su gađali Dubrovnik, poginulo 22 ljudi
PREKRETNICA

Krvavi sveti Nikola: JNA, četnici i Crnogorci cijeli dan su gađali Dubrovnik, poginulo 22 ljudi

Tog najtežeg dana 6. prosinca 1991. godine Dubrovnik su na prvim crtama obrane branila i obranila točno 163 branitelja, po čemu će dubrovačka 163. brigada HV kasnije dobiti svoju oznaku 163

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025