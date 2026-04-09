Muškarci od 18 do 25 godina u SAD-u automatski će biti upisani u registar za mobilizaciju

Počevši od prosinca ove godine, svi vojno sposobni muškarci u dobi od 18 do 25 godina bit će automatski upisani u registar za potencijalnu mobilizaciju, čime se napušta dosadašnji sustav u kojem su se morali prijavljivati sami. Ova reforma, propisana Zakonom o odobrenju nacionalne obrane (NDAA) koji je predsjednik Donald Trump potpisao krajem 2025. godine, ima za cilj modernizirati proces, uštedjeti novac poreznih obveznika i osigurati da mladići nesvjesno ne krše zakon. Iako promjena izaziva određene kontroverze, Washington ističe kako se ne radi o ponovnom uvođenju obveznog vojnog roka, koji u SAD-u nije aktiviran još od Vijetnamskog rata.

Dosadašnja praksa zahtijevala je da se svaki mladić, uključujući američke državljane i većinu imigranata, u roku od 30 dana nakon 18. rođendana osobno prijavi u Sustav selektivne službe (Selective Service System - SSS). Propust da se to učini smatra se kaznenim djelom i može dovesti do ozbiljnih posljedica, poput nemogućnosti dobivanja saveznih studentskih zajmova, zapošljavanja u državnim službama te, za imigrante, uskraćivanja američkog državljanstva. Kazne mogu uključivati i novčani iznos do 250 tisuća dolara te do pet godina zatvora.

Novi sustav, čija se puna primjena očekuje do prosinca, tu odgovornost prebacuje s pojedinca na državu. Time se proces čini efikasnijim i smanjuje se administrativni teret za mladiće.

Jedan od glavnih pokretača ove promjene je pad stope registracije posljednjih godina. Prema podacima SSS-a, u 2024. godini registriralo se 81 posto obveznika, što je pad u odnosu na 84 posto iz 2023. godine. Na taj pad djelomično je utjecalo uklanjanje opcije registracije s obrazaca za savezne studentske zajmove 2022. godine, putem kojih se ranije prijavljivala gotovo četvrtina svih obveznika.

Zastupnici koji su se zalagali za ovu promjenu tvrde da će ona uštedjeti milijune dolara koji su se trošili na kampanje podizanja svijesti i podsjetnike za registraciju.

​- Ovo će nam omogućiti da resurse, u osnovi novac, preusmjerimo na spremnost i mobilizaciju, umjesto na obrazovne i reklamne kampanje za poticanje registracije - izjavila je Chrissy Houlahan, demokratska zastupnica i jedna od glavnih zagovornica zakona.

Međutim, postoje i oni koji izražavaju zabrinutost. Protivnici, poput kvekerske lobističke skupine, upozoravaju da bi dopuštanje pristupa drugim vladinim bazama podataka moglo predstavljati narušavanje privatnosti te otežati prigovor savjesti onima koji se protive vojnoj službi iz moralnih ili vjerskih razloga.

Ova promjena ne znači ponovno uvođenje obveznog vojnog roka, poznatog kao "draft". Riječ je isključivo o modernizaciji procesa evidencije. Da bi se mobilizacija doista aktivirala, potrebna je posebna odluka američkog Kongresa i predsjednika, što se događa samo u slučaju izvanrednog stanja ili rata velikih razmjera za koji postojeća, isključivo dragovoljna vojska ne bi bila dovoljna.

*uz korištenje AI-ja