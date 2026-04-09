MODERNIZACIJA

Muškarci od 18 do 25 godina u SAD-u automatski će biti upisani u registar za mobilizaciju

Piše Ivan Jukić,
Foto: Soo-hyeon Kim

Dosadašnja praksa zahtijevala je da se svaki mladić, uključujući američke državljane i većinu imigranata, u roku od 30 dana nakon 18. rođendana osobno prijavi u Sustav selektivne službe

Počevši od prosinca ove godine, svi vojno sposobni muškarci u dobi od 18 do 25 godina bit će automatski upisani u registar za potencijalnu mobilizaciju, čime se napušta dosadašnji sustav u kojem su se morali prijavljivati sami. Ova reforma, propisana Zakonom o odobrenju nacionalne obrane (NDAA) koji je predsjednik Donald Trump potpisao krajem 2025. godine, ima za cilj modernizirati proces, uštedjeti novac poreznih obveznika i osigurati da mladići nesvjesno ne krše zakon. Iako promjena izaziva određene kontroverze, Washington ističe kako se ne radi o ponovnom uvođenju obveznog vojnog roka, koji u SAD-u nije aktiviran još od Vijetnamskog rata.

Dosadašnja praksa zahtijevala je da se svaki mladić, uključujući američke državljane i većinu imigranata, u roku od 30 dana nakon 18. rođendana osobno prijavi u Sustav selektivne službe (Selective Service System - SSS). Propust da se to učini smatra se kaznenim djelom i može dovesti do ozbiljnih posljedica, poput nemogućnosti dobivanja saveznih studentskih zajmova, zapošljavanja u državnim službama te, za imigrante, uskraćivanja američkog državljanstva. Kazne mogu uključivati i novčani iznos do 250 tisuća dolara te do pet godina zatvora.

OŠTRA PORUKA Donald Trump prijeti akcijom ako Iran ne ispuni sporazum, američka vojska ostaje u regiji
Donald Trump prijeti akcijom ako Iran ne ispuni sporazum, američka vojska ostaje u regiji

Novi sustav, čija se puna primjena očekuje do prosinca, tu odgovornost prebacuje s pojedinca na državu. Time se proces čini efikasnijim i smanjuje se administrativni teret za mladiće.

Jedan od glavnih pokretača ove promjene je pad stope registracije posljednjih godina. Prema podacima SSS-a, u 2024. godini registriralo se 81 posto obveznika, što je pad u odnosu na 84 posto iz 2023. godine. Na taj pad djelomično je utjecalo uklanjanje opcije registracije s obrazaca za savezne studentske zajmove 2022. godine, putem kojih se ranije prijavljivala gotovo četvrtina svih obveznika.

Zastupnici koji su se zalagali za ovu promjenu tvrde da će ona uštedjeti milijune dolara koji su se trošili na kampanje podizanja svijesti i podsjetnike za registraciju.

​- Ovo će nam omogućiti da resurse, u osnovi novac, preusmjerimo na spremnost i mobilizaciju, umjesto na obrazovne i reklamne kampanje za poticanje registracije - izjavila je Chrissy Houlahan, demokratska zastupnica i jedna od glavnih zagovornica zakona.

NEVJEROJATNA AKCIJA SCENE KAO IZ FILMA Evo kako su spasili drugog pilota srušenog američkog F-15E u Iranu
SCENE KAO IZ FILMA Evo kako su spasili drugog pilota srušenog američkog F-15E u Iranu

Međutim, postoje i oni koji izražavaju zabrinutost. Protivnici, poput kvekerske lobističke skupine, upozoravaju da bi dopuštanje pristupa drugim vladinim bazama podataka moglo predstavljati narušavanje privatnosti te otežati prigovor savjesti onima koji se protive vojnoj službi iz moralnih ili vjerskih razloga.

Ova promjena ne znači ponovno uvođenje obveznog vojnog roka, poznatog kao "draft". Riječ je isključivo o modernizaciji procesa evidencije. Da bi se mobilizacija doista aktivirala, potrebna je posebna odluka američkog Kongresa i predsjednika, što se događa samo u slučaju izvanrednog stanja ili rata velikih razmjera za koji postojeća, isključivo dragovoljna vojska ne bi bila dovoljna.

*uz korištenje AI-ja

Blefer ostao bez muda: 'SAD je ostao izvan igre jer neće moći diktirati pravila oko pregovora'
PRIMIRJE NA STAKLENIM NOGAMA

Blefer ostao bez muda: 'SAD je ostao izvan igre jer neće moći diktirati pravila oko pregovora'

SAD i Iran pristali su na dvotjedno primirje, tijekom kojeg će pregovarati. Stručnjaci: Nije gotovo, Izrael neće odustati od rata
Ovo je 'Pavlekov popis' s kojim je uhvaćen Eror? Na njemu su skijaši, članovi HOO-a, HRT-ovac
PAVLEK JE U KAZAHSTANU?!

Ovo je 'Pavlekov popis' s kojim je uhvaćen Eror? Na njemu su skijaši, članovi HOO-a, HRT-ovac

Na popisu su i glavni tajnik HOO-a Siniša Krajač, direktor ureda olimpijskog programa HO-a Damir Šegota i njegov sin, kao i Gordan Previšić, šef Skijališta Sljeme. Previšić negira primanje novca iz HSS-a.
NOVO ISTRAŽIVANJE Velike bijele psine se vraćaju u Jadran, idealan je za razmnožavanje?
UPALI U MREŽE

NOVO ISTRAŽIVANJE Velike bijele psine se vraćaju u Jadran, idealan je za razmnožavanje?

Zabilježena su dva suvremena slučaja ulova mladunaca, jedinki u prvoj godini života, 2018. uz obalu Hrvatske te 2025. uz obalu Crne Gore. Takvi ulovi predstavljaju optimizam za biologe

