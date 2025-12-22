Muuuu.... dobila sam božićnicu! U Svetom Đurđu načelnik časti krave, konje, ovce, svinje...

Nisu to neki veliki novci, ali ljude vesele i pokažu da netko misli na njih, kaže Josip Jany, načelnik Općine Sveti Đurđ, dok govori o praksi po kojoj je ova općina postala jedinstvena u Hrvatskoj, dijeljenju božićnica životinjama, odnosno njihovim vlasnicima. Riječ je o financijskoj pomoći poljoprivrednicima koji se bave stočarstvom, a kojom se, barem simbolično, želi olakšati teret onima koji rade 365 dana u godini, bez blagdana i godišnjih odmora.

