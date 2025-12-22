Obavijesti

News

Komentari 2
EURI I ZA ŽIVOTINJE PLUS+

Muuuu.... dobila sam božićnicu! U Svetom Đurđu načelnik časti krave, konje, ovce, svinje...

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: 3 min
Muuuu.... dobila sam božićnicu! U Svetom Đurđu načelnik časti krave, konje, ovce, svinje...
24SATA Priles: Uzgajivač krava Josip Kos | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Općina Sveti Đurđ podijelila je božićnice kravama, konjima, ovcama, krmačama i svinjama... Pomoć je mala, ali nešto znači, kaže načelnik Jany

Nisu to neki veliki novci, ali ljude vesele i pokažu da netko misli na njih, kaže Josip Jany, načelnik Općine Sveti Đurđ, dok govori o praksi po kojoj je ova općina postala jedinstvena u Hrvatskoj, dijeljenju božićnica životinjama, odnosno njihovim vlasnicima. Riječ je o financijskoj pomoći poljoprivrednicima koji se bave stočarstvom, a kojom se, barem simbolično, želi olakšati teret onima koji rade 365 dana u godini, bez blagdana i godišnjih odmora.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Skandalozna snimka s božićnog domjenka Sindikata ZET-a: Gol plesao na stolu, bend pretučen?
NEVJEROJATNO

Skandalozna snimka s božićnog domjenka Sindikata ZET-a: Gol plesao na stolu, bend pretučen?

Na društvenim mrežama pojavile su se snimke i fotografije koje prikazuju atmosferu koja je izmaknula kontroli
Plenković o ustaškoj poruci 'Za dom spremni' na Maksimiru: Mislim da je poruka logična
SKANDAL

Plenković o ustaškoj poruci 'Za dom spremni' na Maksimiru: Mislim da je poruka logična

Premijer Plenković je obišao obnovljene objekte u Sisačko-moslavačkoj županiji. Presica nije mogla proći bez spominjanja sukoba na relaciji BBB-Tomašević
FOTO Rusi dronovima napali luku u ruskom Krasnodaru. Pogodili dva broda i dva mola
IZBIO VELIKI POŽAR

FOTO Rusi dronovima napali luku u ruskom Krasnodaru. Pogodili dva broda i dva mola

Šteta je uzrokovala požar koji se proširio na 1.500 četvornih metara

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025