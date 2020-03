Muž (98) i žena (85) oporavili se nakon tri tjedna od korone

Kineski znanstvenik Han Tianqi (98) i njegova supruga (85) oporavili su se od korona virusa nakon što su 18 dana proveli u karanteni na liječenju. Bračni par bit će otpušten ove subote iz Druge pridružene bolnice Sveučilišta Zhejiang u istočnom kineskom gradu Hangzhouu, navode kineski mediji. Znanstvenik, Han Tianqi, bio je cijenjeni astronom već 63 godine.

