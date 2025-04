Muž bivše tužiteljice u slučaju Agrokor opet na sudu: Bio je dio malverzacija u Hrvatskoj lutriji?

Suprugu nekadašnje tužiteljice ŽDO-a Mirele Alerić Puklin, Goranu Puklinu, traje suđenje za navodno namještanje poslova s Hrvatskom lutrijom, u doba kad je bio tajni vlasnik tvrtke Fleksbit. Prema tvrdnji Uskoka, Fleksbit je dobio poslove s Hrvatskom lutrijom u vrijednosti od 8,3 milijuna kuna. Na ročištu u srijedu ispitane su tri svjedokinje, prva sad umirovljena šefica Odjela Ljudski potencijali Helena Perić.

- Nismo u srodstvu, gospodina Puklina nisam vidjela nikad do sad - započela je svoje svjedočenje Perić.

Kao voditeljici HR odjela, bio joj je zadatak unaprijediti procese u odjelu, a kako su imali zastarjelu aplikaciju, počeli su raditi istraživanje tržišta da vide koje firme se uopće time bave.

- Bilo je nekoliko prezentacija raznih firmi, a kad je Željko Fadljević postao direktor logistike, spomenuo je i aplikacije od Oraclea, koje bi neka druga tvrtka mogla za njih implementirati. Njega poznajem zbog njegove pozicije direktora logistike, a Tomislava Gligoru, direktora Fleksbita, sam upoznala na potpisivanju ugovora i znam da je ta firma već radila neke poslove za Hrvatsku lutriju. Fadljević mi je na papiru donio uvjete za ponuditelje koje smo kolegica i ja stavile u natječaj. To mi nije bilo čudno, jer je on kao direktor nabave imao neko znanje i autoritet u tom smislu - rekla je Perić.

Na natječaj se javio samo Fleksbit, a jedan od uvjeta koje joj je Fadljević donio na papiru je i vrsta certifikata.

- On je došao s tim najjačim certifikatom, kojeg nije imao nitko drugi u Hrvatskoj. Naši tehničari iz IT odjela su rekli da je to najjači certifikat i mi smo ga unijeli u uvjete natječaja - objasnila je.

Na kraju je Fleksbit dobio posao, no nisu ga izvršili do kraja.

- Njihova aplikacija je bila prilagodljivija, na hrvatskom jeziku i povoljnija, pa smo ju uzeli. No u konačnici nije bila cijela prevedena, kasnili su u isporuci modula, neki moduli nisu bili kompatibilni s drugim sustavima, npr. plaćanje ili godišnji odmor - objasnila je.

Svjedočila je i Silvija Hećimović, nekadašnja voditeljica službe nabave u Odjelu logistike.

- Poznajem Gligoru i Fadljevića. Jednom sam bila na sastanku s njih dvojicom jer smo trebali unaprijediti registar ugovora, bio je jako zastario. Onda smo imali još neke sastanke oko toga ali u širem sastavu. To je jedini natječaj kojeg sam radila jer prije moj odjel nije tražio ništa preko javne nabave. Fadljević mi je dao popis tvrtki kojima treba poslati natječaj, a ja sam predložila i tvrtku u kojoj sam prije radila jer znam iz prve ruke da imaju odlično posložen registar. No bila sam razočarana kad oni nisu uzeti u obzir, nego je posao dobio Fleksbit - rekla je.

Ni ona nije poznavala Puklina prije nego što je u novinama pročitala da je uhićen. Zadnja je svjedočila Sandra Šteković koja još uvijek radi u Hrvatskoj lutriji.

- Oracle je održao prezentaciju, tri puta. Njihovu ponudu za prezentaciju mi je na mail poslao Fadljević, kojeg sam jedinog poznavala od optuženih. Tad sam upoznala i Gligoru iz Fleksbita. Nisam sudjelovala u izradi javnog natječaja pa ne znam ni tko je kreirao uvjete koji su u njemu navedeni. Znam da je aplikacija bila loša, da se kasnilo, nije bila do kraja prevedena. Hrvatska lutrija je onda sama provela vještačenje aplikacije i tužila Fleksbit za naknadu štete zbog neobavljenog posla - rekla je i dodala da je i ona za Puklina čula tek iz medija, kad je uhićen.

Puklin je sam ostao na optuženičkoj klupi jer su se Fadljević i Gligora nagodili s Uskokom, i priznali krivnju. Uskok je optužnicu podigao u prosincu 2022. godine, a dvojac se nagodio osam mjeseci nakon, u srpnju 2023. Gligora je svojedobno u internu WhatsApp grupu napisao "Idem se urokat, jedini smo ponuđač u natječaju za Lutriju. Toooooo!".

Muž bivše tužiteljice umočen u Agrokor?

Ovo nije jedini slučaj u kojeg je upleten Puklin, prema navodima Uskoka. Tu je izvlačenje novca iz jedne tvrtke u kojoj je bio šef marketinga. Navodno je angažirao studentice za obavljanje nekih administrativnih poslova preko studentskih ugovora. Posao nije odrađen ali je plaćen, a studentice su novac, prema optužnici, podizale te ga davale Puklinu. Za tu "uslugu" su dobivale 300 kuna. Prema optužnici, Puklin je sebi pribavio 19.400 kuna, dok je tvrtku oštetio za 23.600 kuna.

Tu je i slučaj vezan uz Agrokor, gdje je optužen skupa sa svojom suprugom Mirelom, te supružnicima Zlatkom i Piruškom Canjugom. Mirelu Alerić Puklin se tereti da je Piruški Canjugi, članici uprave Agrokora davala upute kako da se brani tijekom istrage za aferu Agrokor, i to dok je sama bila tužiteljica u slučajevima mali i veliki Agrokor. Canjuga je demantirala da se poznaju.

No, kako je objavio portal Telegram, prema podacima koje su istražitelji USKOK-a izvukli tijekom pregleda dokumentacije i komunikacije Gorana Puklina, pronađene su i bilješke koje je, čini se, on uz pomoć Mirele Alerić Puklin sastavljao za Pirušku Canjugu. Poruke su se, navodi se, odnosile na to kako da Canjuga posloži svoju obranu u slučaju mali Agrokor, u dijelu koji se odnosi na sumnje o prikrivenom financiranju Agrokora putem mjenica. Pronađene poruke datiraju iz 2018., kad je istraga u slučaju Agrokor još trajala. Navodno je Alerić Puklin Canjugi sugerirala da se ogradi od toga da zna bilo što o poslovnom odnosu Siggman Investa i Agrokora. Na tu vezu, piše Jutarnji list ukazuje i nalaz istražitelja da je Puklin, inače bivši predsjednik Mladeži HDZ-a, u svome mobitelu imao broj Zlatka Canjuge, zapisan pod "Zlatkec". Puklin je istražiteljima priznao da je prijatelj sa Zlatko Canjugom, ali je zanijekao da je bilješke radio u suradnji sa suprugom. Piruška Canjuga i Mirela Alerić Puklin zanijekale su krivnju. Zlatko Canjuga se tereti da je u dogovoru sa suprugom preko Puklina tražio od Mirele Alerić Puklin da poduzme sve što može da se umanji potencijalna kaznena odgovornost Piruške Canjuge.