Muž tužiteljice snimljen kako u podrum odnosi torbe s novcem

Goran Puklin naime tvrdi da je to novac koji je stekao nasljedstvom od bogatih bliskih rođaka i prodajom udjela u tajnom društvu čiji je bio član, ali nije računao da su ga snimile nadzorne kamere

<p>Zamjenica zagrebačkoga županijskog državnog odvjetnika Mirela Alerić Puklin, čiji je suprug Goran Puklin osumnjičen da je sakrio 4,5 milijuna kuna uhićenom direktoru Janafa Draganu Kovačeviću, sama je zatražila svoje razrješenje.</p><p>Međutim, tvrdi da novac doista nije Kovačevićev, kako to sumnja USKOK, nego njezina supruga. Isto tvrde i njezin suprug i sam Kovačević, koji su u ovom najnovijem proširenju istrage osumnjičenici.</p><p>"Novac pronađen u mojem stanu, koji koristi i moj suprug, nije novac Dragana Kovačevića, kojeg osobno i ne poznajem, već je to novac mog supruga", napisala je tužiteljica u priopćenju koje je poslala medijima.</p><p>Goran Puklin naime tvrdi da je to novac koji je stekao nasljedstvom od bogatih bliskih rođaka i prodajom udjela u tajnom društvu čiji je bio član.</p><p>Kako piše <a href="https://www.jutarnji.hr/vijesti/hrvatska/otkrivamo-kamere-snimile-tuziteljicina-muza-kako-u-podrum-odnosi-torbe-s-novcem-15023572" target="_blank">Jutarnji list</a>, tužitelji su primijetili prateći Kovačevića i Puklina kobnog 16. rujna uoči Kovačevićeva uhićenja jest da je Goran Puklin pazio da izbjegne kamere videonadzora u zgradi u Adžijinoj u kojoj je s Kovačevićem bio susjed.</p><p>Međutim, snimila ga je nadzorna kamera u liftu. Snimka s te kamere prikazuje Gorana Puklina kako u više navrata dolazi i odlazi i spušta se u podrum s dvjema crnim torbama i plavom ukrasnom vrećicom, ali i vraća se bez njih.</p><p>Prateći Kovačevića, istražiteljima je tako u srijedu 16. rujna u mrežu upao i Goran Puklin kad se ujutro u Miramarskoj kod sjedišta Janafa kratko našao s Kovačevićem na kavi. Kasnije popodne, u 15.19 sati, istražitelji bilježe kako Kovačević u garaži Ban centra parkira službeni automobil, sjeda u očevu Toyotu Hilux i odlazi u Slovensku 9 u klub. Tamo Fiatom Puntom dolazi Dražen Obradović zvani Dugi, koji je prijavljen u jednoj od Kovačevićevih tvrtki, i odvozi crne torbe.</p><p>Istražitelji dalje paralelno prate i Kovačevića i Puklina i Obradovića pa su locirali i Toyotu Hilux u Samoboru te u njoj naći oko 1,2 milijuna eura u kunama i valuti. Prateći dalje njihove aktivnosti, policijski su istražitelji ustanovili da su torbe završile u podrumskim prostorijama zgrade u Adžijinoj, a te večeri oko 20 sati u Metalčevoj ulici ispred Bipe sastali su se i kratko razgovarali Dragan Kovačević i Goran Puklin.</p><p>Iste večeri, 16. rujna, Puklin je snimljen s dva vozila, Nissanom Juke i BMW-om X1, te kako u više navrata silazi u podrum, provjerava jesu li vrata dobro zaključana i odlazi liftom u stan. Za istražitelje je činjenica da se Kovačević odjednom pojavio na lokaciji u koju rijetko ili gotovo nikada ne odlazi signal da je bio u panici kako sakriti još 4,5 milijuna kuna.</p>